Taranto, naufraga il progetto D’Ippolito-Granvilla

I due imprenditori, stamane, avevano un appuntamento dal notaio per costituire una nuova società che avrebbe partecipato al bando per la rinascita del calcio rossoblù. Il passo indietro a causa di presunte minacce ricevute

Sembrava fatta per la costituzione di una delle società che avrebbe partecipato al bando per la nascita di un nuovo Taranto, con scadenza domani 6 agosto. Così avevano deciso sia Aldo D’Ippolito che Cosimo Granvilla, i due imprenditori che per giorni avevano pianificato un possibile futuro rossoblù. E invece no, perché quando dal notaio, stamane, era già tutto pronto è arrivato il passo indietro di uno dei due. La ragione di questa improvvisa decisione sarebbe attribuibile a presunte continue e reiterate minacce nei confronti di entrambi. Dunque salta il progetto e ora largo ad altri pretendenti.