Taranto, niente ripescaggio in Serie D

Potrebbe arrivare, già nelle prossime ore, il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti destinato a mettere la parola fine alle indiscrezioni che continuano a circolare sul futuro della squadra rossoblu
Potrebbe arrivare, già nelle prossime ore, il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti destinato a mettere la parola fine alle indiscrezioni che continuano a circolare sul futuro del Taranto.
La LND sarebbe pronta a chiarire, richiamando regolamenti e norme federali, che non esistono i presupposti per un eventuale ripescaggio del club ionico nel campionato di Serie D.
Il documento dovrebbe spiegare nel dettaglio le motivazioni giuridiche e regolamentari che impediscono tale ipotesi.