giovedì 25 Settembre 25
CP

Taranto,  non si presenta a Brindisi?

Sport

Articoli Correlati

Taranto, ko in 10 per il virus, ma si giocherà

Giuseppe Di Cera -
Ciro Danucci, tecnico dei rossoblù, comunica il numero dei giocatori colpiti. Il club ha chiesto al Brindisi il rinvio della partita di Coppa Italia,...
Read more

Taranto ko per un virus gastrointestinale

Giuseppe Di Cera -
Ne sarebbe alle prese una parte cospicua dei giocatori e dello staff tecnico La SS Taranto ha appena comunicato che diversi giocatori e componenti dello...
Read more

Segretario e direttore sportivo, le spine del Taranto

Vittorio Galigani -
La verità è semplice: oggi i campionati dilettanti non sono più “dopolavoro” domenicali. Sono competizioni strutturate, con regole severe e con un livello organizzativo...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand