Taranto,  non si presenta a Brindisi?

La gara di questo pomeriggio alle 15.30 tra Brindisi e Taranto, valida per il ritorno del primo turno della Coppa Italia di categoria, potrebbe non disputarsi. Infatti il club rossoblù avrebbe deciso di non partire alla volta della città adriatica.

La ragione è naturalmente legata al virus gastrointestinale che ieri ha colpito dieci tesserati e per il quale il Taranto avrebbe chiesto al Brindisi di rinviare l’incontro, senza ricevere risposta.