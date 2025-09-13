Taranto, ora c’è Hadžiosmanović

Ciro Danucci avrà a disposizione il laterale che vanta oltre 300 presenze in Serie C

La rosa del Taranto si arricchìsce di un altro giocatore: Cristian Hadžiosmanović. Nato a Lecce nel 1998 ma di nazionalità Montenegrina, l’esterno è reduce da un’ottima stagione stagione con il Pineto in Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Lecce e Milan, ha maturato grande esperienza in Serie C, collezionando oltre 300 presenze con le maglie di Livorno, Reggina, Vis Pesaro, Monopoli, Casertana, Teramo, Fidelis Andria, Potenza e, infine, Pineto.

Foto tratta dalla pagina Instagram del giocatore ai tempi del Teramo calcio