Taranto, pareggio beffa in pieno recupero

Rossoblù fermati in casa dal Novoli sul 3-3. Bene la fase offensiva, male quella difensiva

Il Taranto pareggia 3-3 con Il Novoli e deve fare mea culpa. La partita dei rossoblù vive su tre fasi: la prima sino al 40′ del primo tempo, poi dal 42′ al 10′ della ripresa e poi sino al 90′. Loiodice debutta e si rende autore di una buona partita, con preziosissimi contributi nelle azioni che portano ai gol. Superlativo è Losavio e non solo per la doppietta.

Al 2′ è già tempo di esultare. Aguilera va in pressione su un difensore novolese e gli sporca il rinvio. Allora palla a Loiodice, dribbling e cross in mezzo, Aguilera calcia la palla che carambolando su Losavio lesto a insaccare da due passi. Al minuto 8′ Taranto a un passo dal raddoppio sul colpo di testa di Konatè e sul quale Suma si allunga e mette in angolo. Il bis arriva al 25′, bravo Aguilera a infastidire l’uscita palla al piede dei salentini, recupera palla e fredda Suma con un tiro imparabile. Gli ionici spingono e al 35′ falliscono il tris con Losavio che chiude troppo l’angolo e grazia Suma. Tira il fiato il Taranto e il Novoli esce allo scoperto e lo fa anche bene. Intanto al 42′ accorcia le distanze con Giacomazzi (figlio dell’ex giocatore del Lecce) che infila De Simone sul suo palo da azione d’angolo.

Le difficoltà della parte finale del primo tempo si ripresentano anche a inizio ripresa con una serie di disimpegni non impeccabili. Il Novoli ci crede e impatta sulla punizione di Mancarella che lascia De Simone di sasso. Si ridesta il Taranto che impiega 8 minuti le ripassare in vantaggio sul splendida girata a mezz’aria di Losavio imprendibile per Suma.

Danucci cambia assetto tattico e si dispone con il 4-3-3, perché toglie Aguilera per inserire Marino. La punta centrale diventa Losavio. Qualcosa non va è il Novoli si affaccia con frequenza dalle parti di De Simone, trovando il pareggio di Milanese al 48′ da due passi.

TARANTO-NOVOLI 3-3

RETI: 2’ pt, 18′ st Losavio (T), 25′ pt Aguilera (T), 42′ pt Giacomazzi (N), 10′ st Mancarella (N), 37′ st Loiodice (T), 48′ Milanese (T)

TARANTO 4-2-3-1: De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Konate (45′ pt Brunetti), Derosa; Di Paolantonio, Vukoja (32′ st Etchegoyen), Labianca (29′ st Terrana), Losavio, Loiodice; Aguilera (23′ st Marino). A disp.: Fallani, Corallini, Marino, Calabria, Russo, Malltzi. All.: Danucci.

NOVOLI (3-4-3): Suma; Togora, Lobjanidze, Maccarrone; Sorino, Tarantino, Valzano, Liccardi (30′ st Liccardi); Ferreira, Giacomazzi (30′ st Quarta) Mancarella. A disp.: De Luca, Ciucci, Savoia, Altamura, Caporale, Parisi, Milanese. All. Luperto.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

ASSISTENTI: Chiricallo e Loconte.

NOTE: ammoniti Delvino e Derosa, Konate, Russo (T), Giacomazzi, Tarantino, Sorino (N). Angoli 2-2. Rec.: 3′ pt, 4′ st.