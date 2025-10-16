giovedì 16 Ottobre 25
Taranto, per te, la Coppa Italia continua

Prisma La Cascina Taranto pronta per l’esordio: contro Fano sarà battaglia

Coach Graziosi: “Sarà una partita tosta, anche perché sarà la prima giornata di campionato. Ci stiamo preparando per questo, quindi ci siamo ripromessi di...
Coppa Italia, Danucci «Sono legato a Brindisi, ma domani non ci sarà spazio per i sentimenti»

”Abbiamo qualche settimana di lavoro in più nelle gambe. Brindisi è un campo difficile, si gioca su erba naturale mentre noi siamo abituati al...
Taranto, firma l’attaccante Rafanelli

Classe 2007, ha iniziato la stagione a Melfi Nuovo ingresso in casa Taranto. Da domani a disposizione di Ciro Danucci ci sarà anche Marco...
