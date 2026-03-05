giovedì 5 Marzo 26
CP

Taranto piega Lagonegro in tre set, vittoria di nervi saldi e qualità

Sport

Articoli Correlati

Prisma La Cascina, si scalda il PalaFiom

CP -
Mercoledì alle ore 20.30 gli ionici sfideranno la Rinascita Lagonegro Mercoledì alle ore 20.30 al PalaFiom la Prisma La Cascina Taranto sarà attesa da un...
Read more

Padre ricco, squadra povera

Vittorio Galigani -
Il Taranto non ha fallito per mancanza di risorse. Ha fallito perché i Ladisa non hanno costruito un sistema. Nel calcio, improvvisazione e sovrapposizione...
Read more

Rimonta da brividi per La Cascina Taranto: vittoria epica al tie break

CP -
La partita è cambiata dalla panchina con una gestione lucida Coach Lorizio ha saputo leggere il momento con una gestione difficilissima, ricorrendo ai doppi...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand