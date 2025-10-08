Taranto, pugilistica Quero-Chiloiro: porta a casa tre vittorie e due pareggi

Il trofeo dell’ amicizia è giunto alla 33esima edizione

Uno dei tanti weekend sportivi targato Quero-Chiloiro quello che è appena trascorso tra il 4 e 5 ottobre, focalizzato sull’organizzazione di pugilato tarantina che ha avuto però sede, – in mancanza di strutture disponibili sul territorio locale, – nella palestra del Palamelfi di Brindisi destinata agli allenamenti della Pugilistica Rodio, una gentile concessione da parte della società sportiva brindisina che ha ben coronato il tema della manifestazione sportiva incentrata sull’amicizia.

Giunto alla sua trentatreesima edizione, il Trofeo dell’amicizia ha coinvolto diverse società pugliesi, che hanno visto confrontarsi atleti di diverse categorie, tra cui i cinque pugili della Quero-Chiloiro che si sono distinti con tre vittorie e due pareggi. Tra le prestazioni più apprezzate brilla il tarantino under 17 Riccardo Iacca, che ha superato nella categoria dei 66 kg il pugile barese Nicola Drago dell’Accademia pugilistica Portoghese, esibendosi con una boxe lineare e tecnica che ha dato vita a colpi precisi messi a segno sull’avversario al quale ha inferto ben due conteggi nel corso del match; un atleta in crescita, Iacca, che aggiorna il suo record a 5 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte.

Altra vittoria tarantina per Vincenzo Carparelli negli under 19 50 kg contro Gabriele Fattizzo della Fight club Gallipoli, una bella sorpresa all’angolo blu per forza e tenacia che è stata però arginata dall’esperienza di Carparelli all’angolo rosso, il quale ne ha preso il tempo e giocato di contrattacco, aggiornando il record a 17 vittorie, 1 pari e 8 sconfitte. Vince anche il pugile della Quero allenato dal pugile professionista barese Francesco Lezzi, che ha ben impostato l’atleta under 19 70 kg Rafat Helal che ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera superando il bravo Matteo Cazzato della Alex boxe Tricase.

Due pareggi per i tarantini under 17 contro gli avversari salentini: il 66 kg Vittorio Ardito ha tenuto in equilibrio Riccardo Muci della Fight club, sebbene avesse tutte le carte in regola per superare l’avversario con un pugilato da fighter come il suo, portando il suo score a 5 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte; anche per il 60 kg Mattia Scarano, un match un po’ sprecato in cui, dopo aver tenuto in pugno Gabriele Corvaglia della Team Zinfo Lizzanello, alla terza ripresa ha avuto un brusco calo decretando il suo secondo pareggio in carriera dopo 6 vittorie e 3 sconfitte.

La manifestazione sportiva ordinaria del Trofeo dell’Amicizia, in cui i pugili tarantini sono stati seguiti dai tecnici Cataldo Quero e Domenico Maffei, è stata parallela ai campionati regionali under 15, organizzati dalla Quero-Chiloiro nella stessa sede brindisina in collaborazione con la Federboxe di Puglia e Basilicata e la Federazione pugilistica italiana.