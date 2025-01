Taranto, rientro da Latina sotto scorta

Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per garantire l’incolumità di giocatori e staff tecnico

Da Latina, il Taranto sta rientrando in città sotto scorta. All’ingombrante rospo della settima sconfitta consecutiva da ingoiare, squadra e staff tecnico devono anche aggiungere l’ira funesta dei tifosi, già esplosa a fine gara. Lungo la strada da percorrere e che porterà il gruppo in Puglia è stato e sarà necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio. E cioè una durissima contestazione, che potrebbe andare oltre certi limiti consentiti. Una presa di posizione che non fa che gettare ulteriori paure in una squadra senza alcun punto di riferimento e che naviga a vista. Peraltro con il Latina i rossoblù non hanno neppure giocato male. Gli allenamenti dovrebbero riprendere martedì, ma vi è il fondato dubbio che ciò possa non avvenire.