Taranto, Santa Rita batte Bernalda

Settima vittoria consecutiva che posiziona la squadra rossoblù al secondo posto

Una vittoria bella ed importante. Così esordisce la nota. Bella perché giunta al temine di una partita condotta con personalità (massimo vantaggio +9 nel terzo periodo) e combattuta colpo su colpo nell’ultimo periodo il cui parziale (27-27) rende appieno intensità e capacità realizzative mostrate dai quintetti in campo.

Importante perché – aggiungono- questa settima vittoria di fila, conquistata ieri sera a Bernalda, salda la seconda posizione nel girone e lancia la partita in programma giovedì sera (Palafiom, ore 20) contro la capolista Carovigno che ieri ha sconfitto in casa il Cus Bari. Il campionato di Divisione Regionale 1 di basket è quasi al giro di boa. Mancano due turni per completare la sessione d’andata.

I ragazzi di coach Mineo, come detto, ospiteranno Carovigno nell’anticipo di giovedì 11 dicembre. Ultima gara a Galatina, domenica 21 dicembre. L’intero gruppo ieri sera si è guadagnato gli applausi in casa di una squadra strutturata per essere tra le protagoniste del girone, davanti ad un pubblico caloroso e competente. Un merito in più – concludono- per i ragazzi della Santa Rita Basket Taranto.



Riva dei Greci Bernalda-Santa Rita Taranto 77-80

(18-14, 31-38, 50-53)

Bernalda

Mazbuss 21, Ndiaye 14, Vukosaljevic 12, Dagnon 5, Mutombo 16, Almeida 4, Ngonga 5, Carella ne, Fanè ne, Chornohrytskyi, Ricciardi ne, Okoro

All. Grande, ass. Carella



Taranto

Argentiero 3, Minelli ne, Augenti ne, Bianchi 2, Bitetti 8, Conforti 20, De Sousa 11, Fanizzi ne, Lavezzari 21, Mandrillo 8, Pentassuglia 7, Fede ne

All. Mineo, ass Zicari N. e Simonetti