Taranto rischia di perdere il sitting volley, avviso in scadenza

Noi siamo l’Eccellenza

Vittorio Galigani -
Brindisi, Bisceglie, Canosa, su tutte, hanno messo sul piatto risorse economiche importanti, a queste si è recentemente aggiunto il nuovo Taranto dei fratelli Ladisa....
Cinque vittorie e due pari per la Quero-Chiloiro a Castellaneta

CP -
I pugili professionisti premiano gli atleti nella “città del mito” Un grande successo per la seconda edizione di boxe organizzata sabato 6 settembre a Castellaneta...
Il Taranto chiude il caso Jallow

Giuseppe Di Cera -
Con una nota stampa la società rossoblù pone fine alla discussione con il comitato regionale pugliese della Lnd «dichiarazioni del ds formulate in un...
