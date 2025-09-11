Taranto rischia di perdere il sitting volley, avviso in scadenza

Bisignano: “sarebbe una grave perdita non solo per la città,ma per l’ intero movimento sportivo italiano”

L’ASD Taranto Inclusione ricorda che mancano solo 10 giorni per iscrivere la squadra al Campionato Nazionale Serie A1 e garantire continuità a uno sport paralimpico.

Come riportato nella nota, “Taranto rappresenta l’unica realtà pugliese in questa disciplina, riconosciuta come sport paralimpico, e la sua assenza sarebbe una grave perdita non solo per la città, ma per l’intero movimento sportivo italiano.”

“Siamo agli sgoccioli- dichiara il presidente Bisignano- sarebbe davvero un peccato perdere una disciplina così importante, che offre opportunità di inclusione ad atleti amputati e diversamente abili. In vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo, Taranto avrebbe l’occasione di presentarsi come modello di sport e integrazione, in linea con gli obiettivi della Federazione, che sostiene la nostra presenza in Serie A1”.

“Ad oggi- continua la nota- la mancata iscrizione della squadra non sarebbe un episodio isolato, ma andrebbe a sommarsi alle numerose defezioni di altre discipline agonistiche che hanno già impoverito il panorama sportivo tarantino, rappresentando un segnale che rischia di compromettere in modo irreversibile l’immagine della città come centro di sport e inclusione, nell’imminenza dell’inaugurazione dei prossimi Giochi del Mediterraneo”

Numerosi gli appelli rivolti alle istituzioni, al Comune, alla politica, agli amici e agli imprenditori del territorio, ma non sono ancora arrivate risposte concrete. “Rimangono solo dieci giorni di tempo per garantire la sopravvivenza del progetto – conclude la nota – e permettere a questi ragazzi di continuare a sorridere e a rappresentare la città in tutta Italia.

L’ASD Taranto Inclusione chiede con forza un segnale immediato: un sostegno concreto che permetta di proseguire questo percorso di sport, inclusione e orgoglio territoriale”