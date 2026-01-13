Taranto, tra i pali arriva Emanuele Mastrangelo

Il neo rossoblù è un classe 2007 e arriva dal Guidonia Montecelio

Continua la rivoluzione tra i portieri del Taranto. Dopo le uscite dell’Over Mattia Fallani e dell’Under De Simone e l’arrivo di Martinkus, in rossoblù giunge anche Emanuele Mastrangelo.

Nato nel 2006 e altro quasi 190 centimetri, arriva dal Guidonia Montecelio con la formula del prestito. Assieme ai laziali ha costruito la sua esperienza in Serie D e C. Prima del Guidonia ha indossato la maglia della Lvpa Frascati nella stagione 2023/24. Dunque, nel reparto oltre a Martinkus e Mastrangelo c’è anche Luigi Capogna, unico superstite degli acquisti estivi tra i pali.