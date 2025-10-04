sabato 4 Ottobre 25
Giuseppe Di Cera

Taranto, tre punti per spegnere il Brilla Campi

Sport

Articoli Correlati

Scatta la segreteria

CP -
di Vittorio Galigani Più che una società di calcio, la segreteria del Taranto sembra, al momento, un laboratorio di paradossi, un centro studi di auto-sabotaggio...
Read more

Coppa Italia, il Taranto giocherà a Brindisi

Giuseppe Di Cera -
La Corte Sportiva d'Appello ha appena deliberato in senso favorevole ai rossoblù La Corte Sportiva d'Appello ha appena deliberato in senso favorevole ai rossoblù....
Read more

Atletica, Palmisano: “Le mie vittorie non possono essere cancellate”

Lia Buttari -
In un lungo post sui social, la marciatrice pugliese esprime la sua delusione e la sua rabbia per una mancanza della Federazione Europea di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand