Taranto, tre punti per spegnere il Brilla Campi

Domani alle 15.30 la squadra rossoblù è attesa dalla quarta trasferta stagionale: con un successo allungherebbe sulle immediate inseguitrici

Il Taranto capolista è atteso dalla trasferta trappola di Campi Salentina. Al “Roberto Trevisi”, domani alle 15.30, troverà i giallorossi del Brilla Campi, che con 11 punti viaggia al quinto posto nel girone pugliese del campionato di Eccellenza. I rossoblù sanno che dovunque vadano non troveranno tappeti rossi, ma solo lotta, falli, dura competizione e un pubblico che brama una loro caduta. Squadra avvisata, mezza salvata nelle tre precedenti uscite esterne in cui ha raccolto quasi il massimo: 7 punti. Se ne arrivassero altri tre farebbe cifra tonda, confermando una velocità di crociera adeguata a una promozione. Una vittoria, concretamente in questo settimo turno, sarebbe utile per scavare un fossato con le immediate inseguitrici. Se Canosa ospiterà la Nuova Spinazzola (già incontrata dal Taranto al debutto ufficiale), AS Bisceglie e Brindisi si ritroveranno sullo stesso terreno di gioco ed è evidente che un pareggio sarebbe il risultato migliore, qualunque sia l’esito dei novanta minuti ionici.

Il tecnico tarantino Ciro Danucci mette in guardia i suoi ragazzi: «Di fronte troveremo una squadra che fa della organizzazione una delle sue armi migliori. E poi – afferma – può contare su buone individualità: proprio per questo sarà importante avere un atteggiamento diverso da quello mostrato a Galatina. Ogni partita è per noi difficile, perché tutti vogliono fare bella figura». Danucci dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con De Simone tra i pali e linea difensiva composta da Souaré, Del Vino, Brunetti e Derosa. Sulla mediana Etchegoyen e Di Paolantonio costituiranno la cerniera che dovrà difendere e in fase di possesso sostenere il peso del fronte offensivo sui cui agiranno Monetti, Russo e Calabria alle spalle di Imoh.