Taranto, un lampo nel recupero: la Coppa si decide allo Iacovone

Delvino firma il pareggio al quinto minuto di recupero dopo il vantaggio di Cabral. Finisce 1-1 l’andata della seconda fase di Coppa Italia di Eccellenza

La seconda fase della Coppa Italia di Eccellenza inizia con un pareggio. Nella gara di andata, sul terreno dell’Atletico Acquaviva, il Taranto impatta 1-1 e ora il passaggio del turno si deciderà il 29 ottobre, quando si giocherà allo Iacovone.

Il primo tempo è favorevole agli acquavivesi che spingono tanto, sfiorando il gol al 24′ con Goh che coglie il palo. Al rientro dagli spogliatoi il Taranto è diverso e attacca a testa bassa, ma al 13′ resta in dieci per l’espulsione dj Perretta. La superiorità numerica produce il vantaggio, al 33′, di Cabral che batte a rete nei pressi del dischetto. Trascorrono 120 secondi e la parità numerica è ristabilita per il doppio giallo guadagnato da Fucci in otto minuti. Il Taranto ci crede e, dopo avere chiesto invano due rigori che appaiono evidenti, pareggia al quinto minuto di recupero con Delvino.

ATLETICO ACQUAVIVA-TARANTO 1-1

RETI: 33′ st Cabral (A), 50′ st Delvino (T).

ATLETICO ACQUAVIVA (4-2-3-1): Sanrocco; Di Cillo, Conceicao, Patruno, Asselti; Bianchi (27′ st’ Fucci), Graziano; Fall (27′ st Rescina), Di Cagno (16′ st Gningue), Rucci (21′ st Cabral), Goh (38′ st Taal). A disp.: Ditoma, Stella, Colasurdo, Taal, Florez. All.: Esposito.

TARANTO (4-2-3-1): Baietti; Potenza (13′ Monetti), Delvino, Perretta (14′ st Lanzolla), Lenti; Di Paolantonio, Vukoja; Martano (23′ Odia, 38′ st Falzerano), Losavio, Corvino (27′ pt Taurino); Rajokovic. A disp.: Bovi, Lupo, Bonavolontà, Saraniti. All.: Tiozzo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

Assistenti: Romano di Lecce e Catino di Molfetta.

NOTE: espulsi: 13′ st Peretta (T), per fallo da ultimo uomo; al 35′ st Fucci (A) per doppio giallo e al 96′ Esposito, tecnico dell’Atletico Acquaviva, per proteste.. Ammoniti: Delvino, Lenti (T); angoli: 6-2 per il Taranto; rec.: 3′ pt, 7′ st