Taranto, un po’ di orgoglio per battere il Bisceglie

Manita del Taranto al Bisceglie

CP -
I rossoblu vincono 5 a 1 giocando 90 minuti sontuosi. Tripletta per Losavio e doppietta per Russo Missione compiuta: con una sontuosa partita  il Taranto...
Taranto, anche con il Massafra a porte chiuse

CP -
Rossoblù senza pubblico per due settimane consecutive A porte chiuse anche con il Massafra, derby che si disputerà domenica 5 marzo. La Prefettura di Taranto,...
Mali di stagione

Vittorio Galigani -
Il sostegno politico iniziale ai Ladisa, con il sindaco Bitetti in prima linea, si è rivelato un azzardo. Forse mal consigliato, forse troppo fiducioso...
