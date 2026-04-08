Taranto vince con il minimo sindacale

Monetti realizza nel primo tempo il gol che abbatte il Massafra

Con un gol di Monetti nel primo tempo, il Taranto batte il Massafra 1-0 e continua l’inseguimento al Bisceglie, che resta comunque avanti di sette lunghezze.

Danucci schiera la squadra con il 4-3-3 e il classico tridente Losavio, Aguilera e Loiodice. Rossoblù avanti al 21′ con Monetti, che usa il sinistro per fulminare Lotito. I giallorossi non restano a guardare e al 44′ mancano il pareggio soltanto perché Mastrangelo compie il miracolo in uscita.

Nella ripresa la partita scade nettamente di tono e si segnala di fatto tanta sofferenza per il Taranto, spesso costretto a ripiegare per tutelare Mastrangelo. L’unico vero brivido lo procura Losavio che, a tu per tu con Lotito, spara alto sulla traversa.

TARANTO-MASSAFRA 1-0

RETI: 21′ pt Monetti

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate, Guastamacchia (43′ pt Rizzo), Derosa; Di Paolantonio, Vukoja, Monetti (37′ st Kirliauskas); Losavio (25′ st Marino), Aguilera (37′ st Trombino) Loiodice (25′ st S. Russo). A disp.: Martinkus, Zampa, Labianca, Delvino. All.: Danucci.

MASSAFRA (3-5-2): Lotito; Martino, Chiochia (23′ st Pavone), Campanella; Secondo (40′ st Semeraro), Petruzzi (15′ st Caserta) D’Arcante, Sergio, Morisco (15′ st Brigida); N. Russo, Kordic. A disp.: Coletta, Forziati, Pavone, Carucci, Nazzaretto, Lionetti. All. Marasciulo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

Guardalinee: Tullo di Bari, Personé di Lecce.

NOTE: ammoniti: Rizzo, Konate, Aguilera (T), N. Russo, Campanella (M); angoli 9-5 per il Massafra rec: 2′ pt, 3′ st.