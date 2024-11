Taranto vince in rimonta, il derby dei Boninfante è rossoblu!

Partita dal sapore speciale perché sul parquet del Palamazzola scendono in campo padre e figlio della famiglia Boninfante, Dante in qualità di coach della Gioiella Prisma Volley Taranto, Mattia in regia alla Cucine Lube Civitanova

La Gioiella Prisma Taranto ribalta la Cucine Lube Civitanova al Palamazzola finisce 3-2 per i padroni di casa in rimonta. Difatti, la squadra ospite era andata in vantaggio per 2-0 venendo poi superata sul finale dai rossoblù grazie alla grande prestazione di Tim Held (MVP dell’incontro) e Fabrizio Gironi.

Il match di stasera, inoltre, ha dato il via alla settimana del volley per Federica De Luca ed il piccolo Andrea promossa dalla Lega Volley Serie A e dalla FIPAV CR Puglia, le due squadre hanno deciso di sfoggiare sul volto un segno rosso e la squadra di casa ha omaggiato i genitori di Federica all’inizio della partita.

Inedita formazione della Gioiella Prisma Volley Taranto con Held, Hofer, Zimmerman, Rizzo, Luzzi, D’Heer, Gironi e Alletti. La Cucine Lube Civitanova scende in campo con Chinenyeze, Balaso, Boninfante, Nikolov, Lagumdzija, Podrascanin e Bottolo.

Il match inizia con un pronto doppio vantaggio della Cucine Lube Civitanova.È di Gironi il primo punto rossoblù, la palla insacca il muro, è 1-3.Il check di Boninfante è vincente, Taranto accorcia le distanze, 3-5.Alletti al centro ferma l’avanzata marchigiana, 10-14.La pipe di Nikolov va a terra mettendo a segno il 16-11.Taranto che spreca tanto, la Lube ne approfitta. Il muro Gironi-Alletti-Hofer riesce a contenere l’attacco marchigiano. Time Out Lube, Taranto accorcia sul 17-22. Dentro Loeppky e Gargiulo. Seiset point per la Lube. Finisce 25-19 il primo parziale, che vede una Taranto confusa arrendersi ad una decisa ed organizzata Cucine Lube Civitanova. Top scorer del set Fabrizio Gironi (Taranto) con 5 punti, si fermano a 4 Held, Chinenyeze, Nikolov, Lagumdzija e Bottolo.

Inizia meglio il secondo set Taranto con il primo punto, provando poi a prendere il via, 5-3 per gli ionici. Recupera e sorpassa Civitanova, passando (tra gli errori di Taranto) sull’8-6. Il muro epico in solitaria di Alletti funziona, Taranto dimezza lo svantaggio. Taranto pareggia i conti, 11-11 con il muro di D’heer. Ace di Nikolov, 13-11. Gironi murato, Boninfante ferma tutto: time out ionico sul 14-11. Taranto pareggia i conti, 17-17, si riscalda il Palamazzola. 22-21 Lube con Taranto che resta in partita. Finisce 25-21 il secondo parziale con una Taranto in crescita che non riesce a fermare i giocatori ospiti. Il top scorer è Lagumdzija con 6 punti.

Il terzo set vede in un primo momento Taranto avanti per 2-1. Ace di Lagumdzija, Boninfante chiama Time out in risposta. Taranto ancora avanti 11-7.Super ace di Tim Held che spedisce la palla direttamente sul parquet del Palamazzola. Gironi murato, accorcia 13-11 Civitanova. Il nastro ferma tre battute consecutive, 16-13 Taranto. Ace dell’ex, Loeppky fa un punto importantissimo per la Lube, 17-16. SUPER MARCO RIZZO! Due difese da paura del libero ionico premiato poi con il punto. Super Muro di Gironi che porta Taranto sul 23-20.Pareggia i conti la Lube Civitanova, 23-23. Bottolo mette a terra il 23-24, primo match point per la Lube Civitanova. Arriva il primo set point dell’incontro per Taranto, 25-24. Taranto salverà due match-point di Civitanova e con quattro set point a favore riesce a portare a casa il terzo parziale con il punteggio finale di 31-29 per gli ionici.

Il quarto set non vede nessuna delle due squadre prendere subito grossa distanza sull’altra con il punteggio sempre in parità. Ace di Tim Held che porta Taranto avanti 6-5. Time Out Civitanova sul 10-7 per la formazione di casa. Ancora Taranto, 14-10 al Palamazzola. Secondo time Out Civitanova sul 19-13 per Taranto. Chiude Taranto 25-20, parziale complicato ma sbloccato da un grande Held, che diventa il top scorer con sei punti.

Il quinto set si apre con il primo punto per gli ospiti, subito pareggiati da Tim Held. Civitanova si porta in vantaggio di due punti, 3-1. Time Out Taranto sul 4-1. Taranto si porta sul meno uno, 4-3.Tutto pari al Palamazzola, 5-5. Al cambio campo è in vantaggio Taranto con la chiamata al videocheck di Boninfante che segnala il fallo commesso dal figlio. Time Out Civitanova sul 9-7.12-9 per Taranto che incrementa il proprio vantaggio. Taranto vince con le unghie e con i denti il quinto set con il risultato finale di 15-11. MVP del match Tim Held con 25 punti.

TABELLINO:

Taranto: Held 25, Gironi 18,D’heer 12,Hofer 10, Alletti 5, Alonso 1, Luzzi L, Rizzo L, Zimmerman 0, Paglialunga 0.

Civitanova: Lagumdzija 20, Bottolo 18, Nikolov 14, Chinenyeze 9,Podrascanin 7, Loeppky 4, Dirlic 3, Boninfante 3,Gargiulo 2, Hossein 1, Orduna 0, Balaso L.