Taranto, Warren tende una mano alla Finlad

L’imprenditore statunitense, in un lungo comunicato stampa, si rivolge al gruppo che guiderà i rossoblù e afferma: «pronto a partecipare con capitale e leadership sportiva»

Battuto dal Gruppo Ladisa nella corsa alla rinascita del calcio a Taranto, ma non per questo si mostra risentito, anzi. David Warren non passerà alla storia come il primo presidente statunitense rossoblù e tuttavia il suo interesse verso il club resta vivo.

In un lungo comunicato stampa l’imprenditore d’oltreoceano, infatti, tende la mano ai vincitori: «Non ci siamo ancora sentiti e forse – si legge – avete già definito il vostro progetto nei minimi dettagli, ma il mio team è pronto a partecipare con capitale, contatti internazionali e leadership sportiva, se c’è un ruolo che possiamo svolgere. Vogliamo semplicemente il meglio per il SS Taranto 2025 e pensiamo che questa sia un’opportunità straordinaria». Immaginare una collaborazione resta complesso e tuttavia e erge un’immagine di signorilità.

Ecco il testo completo della nota stampa di Warren: «Gentile Sindaco Bitetti, ai cittadini e ai tifosi del Taranto abbiamo apprezzato molto la nostra conversazione e il tempo che voi e il vostro team ci avete dedicato per aiutarci a rispondere con estrema rapidità al bando di gara. Molte persone a Taranto ci hanno aiutato in queste ultime settimane. Siamo consapevoli di aver avuto lo svantaggio di non essere un gruppo locale e siamo colpiti e grati per il tempo e l’energia che ci avete dedicato. È estremamente chiaro che la città è piena di persone disposte a sacrificarsi per aiutare sia Taranto che il nuovo Taranto Calcio. Con i Giochi del Mediterraneo alle porte e un nuovo inizio per la SS Taranto 2025, è ora di fare le cose per bene e costruire davvero un’organizzazione di livello mondiale. Ho creato organizzazioni vincenti e speravamo di poter essere vostri partner in questo progetto, ma ora speriamo che il Gruppo Ladisa sarà un partner straordinario per voi. Questa settimana ho letto molti commenti di tifosi e cittadini, ho apprezzato i pensieri positivi rivolti a me da persone che non avevo mai incontrato (!) e speravo di ripagare questa gentilezza aiutandovi a costruire un club straordinario. Speriamo che Ladisa vi dia esattamente questo! Signor Sebastiano Ladisa, Signor Vito Ladisa e Società Sportiva Taranto 2025 Congratulazioni! Anche se noi di Headway Football siamo delusi che la nostra offerta non sia stata accettata, ma vi auguriamo buona fortuna per il prossimo capitolo della SS Taranto 2025. Vi seguiremo e tiferemo per voi affinché possiate scalare le classifiche mentre ricostruite il vostro importante e prestigioso club. Spero di potervi raggiungere nel vostro nuovo stadio per una partita importante nei prossimi anni! Non ci siamo ancora sentiti e forse avete già definito il vostro progetto nei minimi dettagli, ma il mio team è pronto a partecipare con capitale, contatti internazionali e leadership sportiva, se c’è un ruolo che possiamo svolgere. Vogliamo semplicemente il meglio per il SS Taranto 2025e pensiamo che questa sia un’opportunità straordinaria»