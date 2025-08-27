Taranto,a Paolo VI campo da Rugby, football americano e baseball

Di Gregorio (PD): “Tra corso Buozzi e via de Gasperi un importante impianto”

In qualità di presidente della II Commissione regionale con delega allo Sport, Di Gregorio ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei nuovi campi sportivi. “Le strutture sportive- ha dichiarato- sono deputate allo svolgimento di attività fisica e agonistica, ma svolgono anche un importante azione di aggregazione e di integrazione sociale, soprattutto nelle aree marginali delle città”Si tratterà del primo impianto outdoor del Sud Italia dedicato a tre diverse discipline sportive. L’investimento totale è di circa 3 milioni e 500 mila euro e sorgerà su un’area di proprietà comunale.I lavori – conclude l’ assessore – procedono e sono in fase avanzata; si distinguono le aree di gioco e la zona destinata ad ospitare tribune e servizi. Tuttavia, ho rilevato la necessità di prevedere alcuni accorgimenti e interventi integrativi. In questo senso invierò una richiesta all’Amministrazione comunale di Taranto, affinché il nuovo impianto sia pienamente fruibile in ogni suo spazio, per tutte le discipline sportive. Altrettanto importante è prevedere i necessari accorgimenti per garantire l’accesso alla struttura e per tutelarne l’integrità una volta ultimati i lavori”.