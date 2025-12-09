Taranto,Torio (Ficg Lnd) su aggressione arbitro: “Gravità assoluta”

“Quanto di più lontano possa esserci dai valori che lo sport si prefigge di trasmettere”

Alla luce dell’aggressione subita dal giovane arbitro al termine della gara del Campionato Under 16 tra Ginosa ed Hellas Laterza, per mano di un calciatore tesserato per la società laertina, la FIGC – LND di Taranto – fanno sapere nella nota – esprime profondo rammarico per quanto avvenuto e manifesta massima solidarietà al giovane arbitro. “Quanto accaduto – dichiara il Delegato Provinciale FIGC – LND della Delegazione di Taranto Fabio TORIO – è di una gravità assoluta, e quanto di più lontano possa esserci dai valori che lo sport si prefigge di trasmettere. Sabato sera, appena sono stato informato dell’accaduto, ho immediatamente sentito il papà del giovane arbitro per sincerarmi delle sue condizioni e per manifestarli la solidarietà mia personale e dell’intero movimento calcistico tarantino.

Condanno convintamente episodi di questo tipo, auspico che non se ne verifichino più nella nostra provincia ne su ogni campo di calcio.

Allo stesso tempo, ci tengo a precisare che, grazie alla sempre maggiore sinergia tra la Federazione, compresa l’A.I.A., e le società, episodi gravi e ingiustificabili come quello avvenuto sabato non appartengono alla nostra cultura, ai nostri valori, e sono una responsabilità di un singolo e che non può mettere in discussione il lavoro di tanti dirigenti e allenatori che lavorano incessantemente per il bene dei ragazzi a loro affidati dalle famiglie.

Pertanto, pur ribadendo ferma condanna all’episodio e piena solidarietà a Nicola e alla sua famiglia, che incontrerò personalmente entro questa settimana, non posso esimermi dal dire che non sono accettabili gli attacchi che le istituzioni sportive e le società stanno subendo sui social così come non sono accettabili le pressioni verso la giustizia sportiva territoriale.

Invito tutti, addetti ai lavori e non, a rientrare nei toni e lasciare a chi di competenza, il compito di giudicare e sanzionare relativamente alla giustizia sportiva.

Infine, desidero esprimere un augurio di pronta guarigione a Nicola, lo aspettiamo al piu’ presto in campo.”