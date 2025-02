Termoli-CJ Basket 100-73: rossoblù orgogliosi fino all’ultima sirena

Assenze pesanti per i tarantini, ma non manca la determinazione contro l’Air Italiangas Termoli nell’ultima giornata della regular season

Un’altra prova di carattere per il CJ Taranto che, nell’ultima giornata della regular season del girone G, cede con onore sul parquet dell’Air Italiangas Termoli per 100-73. Nonostante il risultato finale, la formazione guidata da coach Mineo ha dimostrato ancora una volta grande determinazione, tenendo testa ai molisani per buona parte dell’incontro.

I tarantini, scesi in campo in emergenza, hanno dovuto fare i conti con le pesanti assenze dei giovani talenti Gigante e Montanaro, oltre a Sarli e altri elementi della Virtus. Il rientro di capitan Salerno (14 punti) ha parzialmente compensato le defezioni, mentre ha fatto il suo esordio in prima squadra il giovanissimo Giuseppe Fiorucci. L’avvio è stato decisamente incoraggiante per gli ionici, che hanno chiuso il primo quarto con soli 4 punti di svantaggio contro una Termoli alla disperata ricerca della vittoria per evitare i play-out. Il break decisivo è arrivato nel secondo periodo, quando i padroni di casa hanno allungato fino al +18 dell’intervallo (52-34).

Nella ripresa, Taranto non ha mai mollato, trascinata dalle prestazioni maiuscole di Amorelli e Facciolà, autori rispettivamente di 21 e 22 punti, confermandosi leader tecnici ed emotivi del gruppo. Ottimo anche l’apporto di Bitetti, vicino alla doppia cifra e prezioso sotto le plance.

I giovani in maglia orange, con Minelli, Cito e Voltasio hanno trovato i primi punti in carriera tra i “grandi”. Il 100-73 finale non rende giustizia all’impegno di una squadra che, nonostante una stagione complicata, ha sempre onorato il campo con coraggio e determinazione.

Tabellino

ITALIANGAS TERMOLI – CJ TARANTO 100-73

Parziali: 26-22, 52-34, 76-55

Air Basket Italiangas Termoli: Marinaro 7, Bocevski 18, Matera 7, Tersillo 16, Pitardi 9, Canistro 8, Cherubini 3, Obinna Ne, Caresta 5, Mileti 2, Grimaldi 23, Buonanno 2. All. Marinelli.

CJ Basket Taranto: Petraroli, Voltasio 2, Facciola 22, Minelli 2, Cito 3, Bitetti 9, Salerno 14, Sannelli, Amorelli 21, Fiorucci. All. Mineo.

Arbitri: Mandato Mattia di San Nicola La Strada (CE) e Santoro Valeria di Maddaloni (CE).