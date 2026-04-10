Terza Categoria, il Leporano fa visita all’Oria Calcio

Per la finale playoff l’entusiasmo è alle stelle

L’entusiasmo è alle stelle in casa Leporano in vista del match più significativo dell’intero anno calcistico. Domenica 12 aprile, la compagine gialloblù varcherà i confini provinciali per affrontare l’Oria nella finalissima playoff del campionato di Terza Categoria. Il gruppo guidato da mister Carmine Molino arriva a questo appuntamento dopo aver centrato con merito il traguardo prefissato in estate. È stato un cammino fatto di costanza, lavoro duro e un’accelerazione decisiva nelle ultime giornate di campionato: ora è pronta a vivere una domenica che potrebbe sancire il successo definitivo di un progetto sportivo partito lo scorso agosto.

Forte della preziosa vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche contro l’Atletico Martina in semifinale — firmata dal solito Fabio Masi, capocannoniere del torneo — il Leporano si presenterà in terra brindisina con la consueta grinta e quello spirito di abnegazione che è diventato il marchio di fabbrica della squadra.

L’intera comunità leporanese vive questa finale con immenso orgoglio. La società, guidata dal presidente Francesco Spada, ha lanciato un appello accorato a tutta la cittadinanza: l’invito è quello di seguire in massa la squadra in questa trasferta complicata ma affascinante, per far sentire il calore del tifo gialloblù nel momento più alto della stagione.