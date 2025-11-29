sabato 29 Novembre 25
Vittorio Galigani

Terza serie senza futuro

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto si fa ancora fermare dal Novoli

CP -
Nella prima partita del triangolare di semifinale della Coppa Italia, i rossoblù impattano 1-1. Si tornerà in campo l'8 gennaio 2026 per la seconda...
Read more

Due Mari Marathon, dal 27 al 30 novembre a Taranto

CP -
Organizzata da ASD Nuova Atletica Taranto riporta in città la maratona dopo 75 anni. L’iniziativa è sostenuta dal Consiglio regionale della Puglia, con i...
Read more

Quero Chiloiro, Magrì all’international contest del Trofeo “Città di Taranto”

CP -
Riflettori puntati sulla boxe tarantina con la 24^edizione del Trofeo, la manifestazione che si terrà il prossimo 6 dicembre al Palafiom, nel cartellone di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand