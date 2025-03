Tracollo del Manduria a Canosa: biancoverdi in dieci soccombono 3-1

Una serata da dimenticare in terra barese per la squadra di Marsili

Brutta sconfitta per il Manduria che gioca l’ultima mezz’ora in dieci. Una sconfitta che davvero non ci voleva, quella maturata contro il Canosa, mostratasi squadra coriacea e ben disposta in campo. Anche se i biancoverdi erano privi di alcuni titolari, non hanno demeritato nella prima fase di gioco, riuscendo anche a segnare un goal e quindi ad accorciare le distanze.

Da sottolineare che il Manduria ha dovuto giocare in dieci l’ultima mezz’ora per l’espulsione di Chiochia. Questa la sequenza delle reti che hanno determinato il risultato dell’incontro: apre le segnature al 40′ Carrasso che sblocca il risultato. Il raddoppio è solo una questione di minuti, giunge al 44′ ad opera di Mangialardi. Il Manduria non si perde d’animo ed anzi cerca di premere in avanti e lo fa con successo al 45′ con Chiochia che accorcia le distanze.

Nella ripresa dopo il primo quarto d’ora, più precisamente al 60′ Chiochia viene espulso e i padroni di casa segnano la terza rete al 62′ con Talin. L’incontro si conclude quindi con la sconfitta dei biancoverdi che domenica prossima ospiteranno il Massafra al Dimitri in notturna alle 20.

TABELLINO:

Canosa – Manduria 3-1

Canosa: Tarolli, Comitangelo, Lamacchia, Santoro, Gomes, Talin, Ciannamea, Barrasso, Jmenez, Mangialardi, Gomis. A disp.: Capossele, Monterisi, Cafagna, Pirelli, PIzzulli, Martinez, Coco, Bedamatcha, Sciusco. All. Lanotte

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Martina, D’Ettorre, Balanda, Coronese, Sosa, Vapore, Perchaud. A disp.: Schettino, Teixeira, Caragnulo, Cutrone, Sernia, Zizzo, Palumbo, Zuccaro, Mandurino. All. Marsili

Arbitro: Diella di Vasto

Reti: 40′ Barrasso, 44′ Mangialardi, 45′ Chiochia, 62′ Talin