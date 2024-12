Trasferta amara per la Gioiella, Milano passa per 3-0

I giocatori di Coach Boninfante non riescono a ripetere il successo dell’andata contro la squadra meneghina

Finisce 0-3 la prima partita del girone di ritorno tra Gioiella Prisma3 Volley Taranto e Allianz Volley Milano dopo una gara molto intensa e combattuta. Non riesce la Gioiella Prisma Volley Taranto a ripetere il successo dell’andata contro l’Allianz Volley Milano. Trasferta amara per la Gioiella Prisma Volley Taranto che vede contemporaneamente Grottazzolina avvicinarsi dopo la grande vittoria della squadra marchigiana per 3-0 contro il Monza.

Taranto che parte bene, Milano subito costretta ad inseguire, 9-7 per Taranto sulle ali del capitano Filippo Lanza. Sul 10-7 (Ace di Filippo Lanza) Milano chiama il Time Out, il primo del match. L’ace di Kaziyski mette in pari il parziale, 12-12.

Tanti errori per Milano al servizio, Taranto ringrazia. Cresce Milano e supera Taranto.Ace di Paolo Porro che vale tre set point per Milano, Boninfante chiama a colloquio i suoi. Chiude 25-21 Milano il primo set, con Taranto che ci prova fino alla fine. I top scorer del set sono Kaziyski, Reggers e Lanza con cinque punti messi a segno.

Il secondo set vede Milano avanti sin da subito, Taranto che pareggia sul 5-5 grazie al muro di Alletti e Gironi. Troppa Milano per Taranto, 14-8 con Taranto un po’ stordita dalla potenza dell’Allianz. Coach Piazza (Milano) chiama il time out dopo il punto di Tim Held. Milano ne mette due di fila, Boninfante (coach Taranto) ferma tutto: Time out sul 18-14 per Milano. Ace di Paolo Porro su Tim Held, 23-17.24-18, sei set point per Milano. Chiude 25-19 il secondo set Milano. Il top scorer del parziale è Reggers con 7, per Taranto è Held con 5.

Boninfante sceglie di schierare Brodie Hofer come opposto. Taranto inizia in sofferenza, Milano più pronta. Accorcia Taranto sul 5-4 grazie al muro di Held (ottavo punto personale). Pareggia e sorpassa Taranto grazie a Filippo Lanza, 7-6 per la Gioiella, time out Piazza.Taranto e Milano si contendono il set punto a punto, con Milano avanti di uno (18-17). Magia di Reggers che regala il ventesimo punto a Milano, time out Taranto. Otsuka conquista il 22-20, altro time out Taranto. Reggers conquista tre match point per Milano. Finisce 25-21 il terzo ed ultimo parziale, il top scorer è Reggers con 19 punti, vincitore anche del premio MVP della gara.

TABELLINO:

Gioiella Prisma Volley Taranto: Luzzi L, Rizzo L, Held 10, Alletti 2, Hofer 8, Gironi 5, Lanza 9, Alonso 3, Fevereiro 0, Zimmerman 1.

Allianz Milano: Catania L, Kaziyski 7, Zonta 0 , Reggers MVP 19, Barotto, Schnitzer, 6 Otsuka 5, Porro 4, Louati 8, Caneschi 5.

Crediti foto: Gioiella Prisma Taranto