Se esistesse un Oscar per la “Drammaticità applicata al calcio”, Ezio Capuano, in arte Eziolino, avrebbe la statuetta d’oro già in salotto, probabilmente accanto a una lavagna tattica ed a un megafono.Perché se c’è un uomo capace di trasformare anche una sospensione in un reality show, quello è lui

La scorsa stagione è stata la sua personale “Trilogia dell’Eziolino”: Taranto, Foggia e Trapani in appena cinque mesi. Altro che “Allenatore in panchina”: qui siamo al “Tour de Force”. A ogni tappa, un colpo di scena. A Foggia, il divorzio più rumoroso, dopo quello di Totti e Ilary. A Trapani, un epilogo ancora più fragoroso: Valerio Antonini lo solleva dall’incarico per giusta causa, accuse di gravi offese e comportamento irriguardoso verso l’intero gruppo squadra. Roba che, se l’arbitrato fosse una serie Netflix, avrebbe già la sua stagione dedicata: “Eziolino vs Trapani – Il Processo del Sud”.

Ora, il Collegio Arbitrale ha tempo fino al 2 novembre per decidere il destino dell’allenatore più vulcanico d’Italia. Colpevole o innocente? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, il Trapani ha continuato a pagarlo “per evitare guai federali”, ma con la clausola non scritta del “vediamo poi se devi restituirceli”.

Capuano, invece, è lì. Fermo, ma mai immobile. Un leone in gabbia, un vulcano col tappo. Non può allenare finché non viene pubblicato il verdetto, e questo, per uno che vive di adrenalina e conferenze stampa fiammeggianti, è una condanna peggiore di qualsiasi deferimento e squalifica.

Le voci di corridoio, quelle che sanno sempre tutto, dicono che Giugliano gli abbia già preparato la panchina (magari con cintura di sicurezza integrata). E qualcuno giura di averlo visto da quelle parti, “in borghese”, come un agente segreto del calcio, intento a osservare allenamenti con la discrezione di un tifoso curioso.

Il rischio? Se lo beccano, potrebbe finire davanti alla Procura Federale. Ma d’altronde, Eziolino senza rischio non sarebbe più Eziolino: “Vivo pericolosamente” potrebbe essere il suo motto, se non fosse già “Io non sono un allenatore, sono un mega show”.

Nel frattempo, lui scalpita. Si dice pronto a tornare in panchina anche rinunciando a soldi eventualmente maturandi, pur di riprendere a “fare calcio” (e, inevitabilmente, spettacolo). E qualunque sarà il verdetto, una cosa è certa: il calcio italiano ha bisogno di personaggi di tale fatta, di chi, nel bene o nel male, riesce ancora a far parlare di sé. Perché se Capuano non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Con una considerazione, riflettendo: probabilmente, neanche la fantasia potrebbe mai osare tanto.