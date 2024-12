Ug Manduria contro Foggia: pari e patta al Dimitri

Un match che si è concluso con un pareggio di 1-1: D’Ascoli sblocca per gli ospiti, ma D’Ettorre risponde per il pareggio finale

Il match tra Ug Manduria e Foggia Incedit si è concluso con un pareggio di 1-1, un risultato che riflette equamente quanto visto in campo. La partita, disputata allo stadio comunale Nino Dimitri, ha visto un primo tempo senza reti, ma caratterizzato da diverse occasioni per i padroni di casa. Al 15′, Zuccaro ha avuto una buona opportunità con un tiro ravvicinato, ma Tigre ha respinto in angolo. Un’altra chance è arrivata al 19′ con Perchaud, il cui tentativo è andato vicino al gol. La prima frazione si è chiusa con un tiro di Cormio per gli ospiti che ha sfiorato il palo.

Il secondo tempo è stato decisamente più vivace. Gli ospiti sono riusciti a sbloccare il risultato al 5′ grazie a D’Ascoli, che ha capitalizzato un cross di Bevilacqua. Tuttavia, il Manduria non si è dato per vinto e ha pareggiato al 32′ con un potente tiro di D’Ettorre, assistito da Perchaud, che ha superato Tigre per l’1-1 finale.

Tabellino della partita

Manduria – Foggia Incedit 1 – 1

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia, Stranieri (49’ s.t. Coronese), Cutrone (45’ s.t. Sernia), De Sousa, Rizzo (7’ s.t. Caragnulo), Carrozzo (31’ s.t. Pezzuto), Zuccaro, Perchaud.

A disp.: Schettino, Balanda, Di Pietrangelo, Teixeira.

All. Marsili

Foggia Incedit: Tigre, Rubino, Spinelli, Rodriguez, Della Corte, Cortopasso (40’ s.t. D’Ascoli M.), Bevilacqua, Cormio, D’Ascoli C., Colella, Siclari.

A disp.: Barbaro, Cateniello, De Palma, Lazzazara, Rignanese, Virgilio.

All. Lasalandra.

Arbitro: Pepe di Lecce

Marcatori: 5’ s.t. D’Ascoli C., 32’ s.t. D’Ettorre

Note: Ammoniti: Stranieri, Cutrone, De Sousa, Caragnulo, Cormio, D’Ascoli C.; Angoli: 8 a 4 per il Manduria; Recuperi: 1’ e 5’.