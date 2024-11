UG Manduria eliminato dalla Coppa Italia: il Massafra si impone 2-0

Una sconfitta che segna una battuta d’arresto per i biancoverdi, ora concentrati sulla lotta per la salvezza in campionato

Oggi, al Dimitri, il Manduria ha affrontato il Massafra in un incontro che si è concluso con una sconfitta per 0 a 2, decretando così l’eliminazione dei biancoverdi dalla Coppa Italia. Un risultato che, purtroppo, segna una battuta d’arresto per la squadra di Marsili, la quale ora dovrà concentrare le proprie energie sul campionato per cercare di accumulare i punti necessari a garantirsi la salvezza.

La partita ha visto un inizio promettente per il Manduria. Già al 6’, Russo ha tentato un tiro che ha sfiorato l’incrocio dei pali, dimostrando che i biancoverdi erano intenzionati a mettere in difficoltà gli avversari. Poco dopo, all’11’, De Sagastizabal ha provato un tiro dal limite dell’area, costringendo il portiere Pizzaleo a un intervento decisivo. La pressione del Manduria è continuata e, al 36’, Sernia ha battuto un corner; il suo cross è stato ben colpito di testa da De Sagastizabal, ma la palla è finita di poco fuori.

Nel secondo tempo, la situazione è cambiata. Dopo un tentativo di Achik al 12’ che ha sfiorato il palo, il Massafra ha accelerato il ritmo e ha trovato il vantaggio al 25’ grazie a Serafino, ex giocatore del Manduria. Con un potente tiro, Serafino ha superato Menendez, portando gli ospiti in vantaggio. La partita si è chiusa definitivamente al 38’, quando Girardi ha raddoppiato su calcio di punizione: il suo tiro è stato respinto da Menendez ma ha rimbalzato in rete.

Il Manduria dice addio alla Coppa Italia e ora si prepara ad affrontare una nuova sfida nel campionato. Domenica prossima, i biancoverdi saranno impegnati sul difficile campo del Novoli.

Manduria – Massafra 0 – 2

Manduria: Menendez, Spinelli (41’ s.t. Pezzuto), De La Mata, Teixeira, Illiano, De Sousa, Balanda,

Sernia, Sosa (39’ s.t. Marino), De Sagastizabal (35’ s.t. Zuccaro), Achik (31’ s.t. Coronese). A disp.:

Schettino, Aimi, Carrozzo, Farucci. All. Marsili

Massafra: Pizzaleo (43’ s.t. De Angelis), Tinelli, Quazzico, D’Arcante, Carlucci (27’ s.t. Sergio),

Amatulli, Marzio, Perrino, Ventola (17’ s.t. Serafino), Napolitano (33’ s.t. Spataro), Russo (37’ s.t.

Girardi). A disp.: Calianno, Nobile, Galetta, Mirizzi. All. Malacari

Arbitro: Calderoni di Bari

Marcatori: 25’ s.t. Serafino, 38’ s.t. Girardi.

Note: Ammoniti: Sernia, Sosa, De Sagastizabal, Quazzico, Amatulli.