UG Manduria: sconfitta a testa alta nella sfida contro Bitonto

Crescita e determinazione da parte dei biancoverdi. Un buon inizio di partita viene offuscato dall’espulsione di Sosa e dalla solidità degli avversari

Il Manduria esce sconfitto dal Palmiotta di Modugno, ma con la testa alta. Nella prima fase di gioco, i biancoverdi hanno mostrato alcune interessanti azioni offensive. Tuttavia, nella ripresa, soprattutto dopo l’espulsione di Sosa, il tono della partita è calato drasticamente.

Nei primi venti minuti, i padroni di casa hanno avuto due buone occasioni, con Senè che ha impegnato Maggi, il quale ha effettuato una parata spettacolare in un caso. Verso la mezz’ora, il Manduria è finalmente riuscito a farsi vedere in attacco e ha segnato al 35′ con un tiro di Stranieri, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. I biancoverdi hanno continuato a cercare il gol al 40′, con Chiochia che ha tentato senza fortuna.

Nella ripresa, i padroni di casa sono stati pericolosi al 20′ con Petitti, il cui tiro ha colpito il palo. Al 24′, il Manduria è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Sosa. Al 28′, il Bitonto ha sbloccato il risultato: Seganti è stato trattenuto in area da Farucci e l’arbitro ha assegnato un rigore trasformato da Senè. Infine, al 35′, gli ospiti hanno raddoppiato con lo stesso Senè.

Tabellino

Bitonto – Manduria 2 – 0

Bitonto: Addario, Cantalice, Latrofa, Petitti, Cannito, Senè, Demichele, Tedone, Lavoratti, Bozzi, Aprile. A disp.: Cellamare, Marchitelli, Lacassia, Trofo, Gagliardi, Napoli, Grumo, Ungredda, Filoni. All. Modesto

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Cutrone (37’ s.t. Palumbo), Balanda, D’Ettorre (18’ s.t. De Sousa), Carrozzo, Sosa, Vapore, Perchaud. A disp.: Schettino, Caragnulo, Coronese, Martina, Palumbo, Rizzo, Sernia Teixeira. All. Marsili

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata Reti: 28’ s.t. e 35’ s.t. Senè

Note: Ammoniti: Petitti, Latrofa, Cannito, Sosa, Carrozzo. Espulso: Sosa