Un 2025 pieno di grandi obiettivi per la Quero Chiloiro

Tante le tappe che vedranno coinvolti gli atleti della storica palestra tarantina. A febbraio i primi due match con Rossetti e Magrì

La stellata società di pugilato del maestro benemerito Vincenzo Quero riparte per un nuovo anno con grandi obiettivi che la vedranno impegnata in un ampio panorama di attività che daranno lustro ai suoi atleti e alla città di Taranto, eletta per il 2025 come ‘città europea dello sport.

Tra le tappe più importanti dell’anno sportivo viene segnata nel calendario l’organizzazione del 24^Trofeo Città di Taranto, già individuata per la data del 13 agosto che quest’anno sarà in corrispondenza dell’anniversario dalla conquista del Titolo Italiano professionisti dei Pesi leggeri di Vincenzo Quero, avvenuta 50 anni fa in uno stadio Iacovone, a quei tempi ‘stadio Salinella’, gremito da diecimila spettatori in totale delirio sportivo per il pioniere del pugilato tarantino che in quell’occasione sconfisse il forte Rosario Sanna.

Per ricordare quello che è passato alla storia come uno dei match più belli del decennio che andò in diretta sulla Rai nella trasmissione ‘Mercoledì sport’, la Quero-Chiloiro organizzerà per mercoledì 13 agosto un grande evento di caratura internazionale in cui combatteranno i pugili professionisti tarantini, una selezione dei suoi migliori atleti agonisti e dello sparring-io. Nell’ospitale e bucolica masseria del vicepresidente della Quero-Chiloiro, Goffredo Santovito, in primavera si svolgerà poi l’8^edizione del Trofeo Masseria Ruina, ormai consueto scenario del mese di maggio per importanti competizioni dei protagonisti boxeur.

Accanto alle numerose organizzazioni della Quero, inoltre, il 6^Trofeo Magna Grecia si svolgerà a giugno e il 6^gala Città dei due Mari a novembre, mentre tante altre tappe interesseranno i siti pugliesi e le trasferte nazionali. Intanto, in attesa della pubblicazione del calendario nazionale federale, dalla palestra di via Emilia si sentono più intensi gli allenamenti per la preparazione dei primi due match dell’anno, che si inaugurerà con il professionismo e gli appuntamenti di febbraio per i quali andranno in scena il peso medio Giovanni Rossetti e il superwelter Francesco Magrì.

Nella sede tarantina della palestra Quero si è rinnovato anche il ‘direttivo’: Maria Lecci nelle veci di presidente societaria, si confermano anche il vicepresidente Goffredo Santovito, tra i consiglieri poi, nelle cariche di segretario Gianluca Mongelli, di direttore sportivo Rosario Ungaro e in qualità di medico Sergio Lubelli; compongono il direttivo i consiglieri Nico Monfredi, Giovanni Semeraro, Francesco Galeone, Davide Vignola e Aldo Roberti.

Agli atti anche il significativo staff tecnico, composto da Vincenzo Quero, maestro benemerito palma d’argento al merito tecnico Coni e palma d’oro al merito tecnico FPI, dai maestri benemeriti Salvatore Versace, Cosimo Inerte e Cataldo Rapetti, dal maestro di primo livello palma di bronzo al merito tecnico Coni ed FPI Cataldo Quero, dai tecnici di secondo livello Cosimo Quero e Antonio Versace, entrambi palma di bronzo al merito tecnico FPI; inoltre, il tecnico di secondo livello Giuseppe Magaletti, i tecnici di primo livello Francesco D’Arcangelo, Domenico Maffei, Andrea Bisignano e l’aspirante tecnico Giuseppe Dellinoci.