Un CJ Basket decimato regge un tempo contro Bisceglie

I rossoblu con tante assenze cadono a Ruvo contro i Lions dopo aver giocato alla pari fino all’intervallo

A testa alta. Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dal derby che ha aperto il girone di ritorno della regular season contro i Lions Bisceglie. Sul parquet del PalaColombo di Ruvo i “padroni di casa” si sono imposti per 89-62 nella dodicesima giornata del girone G di serie B Interregionale. Ma i rossoblu hanno venduto cara la pelle, in partita per i primi due quarti fino all’intervallo. Poi i Lions hanno cambiato marcia sfruttando le maggiori rotazioni.

Hanno pesato nell’economia della partita del CJ le tante assenze, ai lungodegenti Pentassuglia e Sarli si è aggiunto Invidia, a referto solo per spirito di squadra, oltre la squalifica di Bitetti. Per di più rossoblu reduci da una settimana tremebonda con pochi allenamenti sulle spalle e diversi stati febbrili in squadra i cui strascichi si sono sicuramente fatti sentire a lungo andare nella partita. Nonostante questo il CJ ha tenuto botta aggrappandosi al solito Giovara che anche stavolta ha timbrato il cartellino con ben 20 punti a referto. Ottima la partita anche di Facciolà, 12 punti per lui, oltre al solito cuore da capitano di Salerno (11pt) e Amorelli a quota 7.

Coach Orlando ha dovuto fare di necessità virtù, anzi Virtus. Tanti minuti per i giovani orange con 5 punti da parte di Montanaro, 4 di Gigante e 3 di Casalino sempre più centrali nel roster rossoblu. Dall’altra parte quando c’è stato da fare la differenza e “rompere” l’equilibrio della partita sono saliti in cattedra i vari Rodriguez 12, El Agbani 19, Dancetovic 20 e non c’è stato più nulla da fare per Taranto. Ora per il CJ importante il riposo e il recupero in vista di una partita molto importante, sabato prossimo 7 dicembre quando al PalaMazzola alle ore 19 arriverà Benevento.

LIONS BISCEGLIE – CJ TARANTO 89-62

Parziali: 21-14; 42-35; 66-47.

Lions Bisceglie: Rodriguez 12, El Agbani 19, Dancetovic 20, Trentini 5, Okiljevic 8, Colombo 11, Cavalieri 4, Dip 4, Gentile 3, Camporeale 3, Lamacchia. N.e.: Di Camillo. All.: Saputo.

CJ Basket Taranto: Salerno 11, Montanaro 5, Giovara 20, Amorelli 7, Facciolà 12, Gigante 4, Casalino 3, Petraroli, Mirabile, Cito. N.e.: Invidia. All.: Orlando.

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni. NOTE: partita giocata a Ruvo per indisponibilità del PalaDolmen di Bisceglie – Tiri da due: Bisceglie 22/36, Taranto 14/35. Tiri da tre: Bisceglie 13/30, Taranto 7/23. Tiri liberi: Bisceglie 6/9, Taranto 13/25. Rimbalzi: Bisceglie 48, Taranto 24. Assist: Bisceglie16, Taranto 6.