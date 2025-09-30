martedì 30 Settembre 25
Vittorio Galigani

Vento di passioni calcistiche

Sport

Il Taranto perde il ricorso in Coppa Italia: 3-0 a tavolino

Giuseppe Di Cera -
Il giudice sportivo non riconosce le ragioni che hanno indotto il club rossoblù a non presentarsi a Brindisi per disputare la gara di ritorno...
Si scrive Eccellenza, si legge Serie D

Vittorio Galigani -
La domenica appena passata ha detto questo: vince solo il Taranto e si prende la vetta, gli altri si accontentano del segno “X”. Ma...
Il Taranto torna in vetta

Giuseppe Di Cera -
Con un goal per tempo la squadra di Mister Danucci  riconquista il primato in classifica Il Taranto torna al successo dopo l'1-1 di Galatina. Soprattutto...
