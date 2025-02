Volley, a Modena una tappa fondamentale per la corsa salvezza per la Gioiella Prisma Taranto

La posta in gioco è alta. Una vittoria da tre punti significherebbe salvezza matematica in caso di sconfitta senza punti di Monza contro Perugia, eliminando ogni rischio per la squadra del Presidente Bongiovanni

Il campionato di SuperLega si avvicina al rush finale e la sfida tra Modena Volley e Gioiella Prisma Taranto domenica alle 15.30 al Pala Panini assume un’importanza capitale nella corsa alla salvezza. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con motivazioni altissime e con il destino ancora da scrivere.

La Gioiella Prisma Taranto, nonostante l’ultima sconfitta contro la Lube, ha dimostrato di poter competere contro le grandi, offrendo una prestazione solida e combattiva. Tuttavia, i pugliesi non sono riusciti a conquistare punti, lasciando intatta la loro situazione di classifica ma con rinnovata fiducia nelle proprie capacità.

Dall’altra parte, Modena Volley è reduce da un risultato negativo contro Padova al tie-break, che ha permesso ai veneti di ottenere punti fondamentali nella corsa alla permanenza in SuperLega. La sconfitta ha reso ancora più instabile la situazione della squadra emiliana, che ora deve rispondere sul campo per evitare ulteriori complicazioni.

La posta in gioco è alta: per Taranto, questo match rappresenta un’opportunità irripetibile. Una vittoria da tre punti contro Modena significherebbe salvezza matematica in caso di sconfitta senza punti di Monza contro Perugia, eliminando ogni rischio per la squadra del Presidente Bongiovanni. Tuttavia, un successo al tie-break, o ogni altro risultato lascerebbe ancora aperti i giochi, rendendo il match casalingo del 2 marzo contro Verona un’ultima battaglia cruciale e molto rischiosa, soprattutto considerando la difficoltà dell’impegno.

Modena, invece, non può permettersi di sottovalutare l’incontro. Pur essendo fuori dalla zona più calda, una nuova battuta d’arresto potrebbe compromettere il morale e l’andamento del finale di stagione, con ripercussioni importanti sulla squadra e sulla tifoseria. Le chiavi della partita: l’efficacia in attacco di Taranto è determinante. La squadra dovrà replicare l’intensità vista contro la Lube e capitalizzare ogni occasione.

Dopo il passo falso contro Padova, gli emiliani dovranno ritrovare la loro identità e fare valere il fattore campo con un regista di esperienza come De Cecco e dei terminali offensivi come l’ex Gutierrez, l’azzurro Rinaldi, l’opposto dal braccio pesante Buchegger, il centrale azzurro Anzani, e il libero Federici che nell’ultimo match ha evidenziato molte difficoltà.

Taranto gioca con l’obiettivo di chiudere i giochi, mentre Modena vuole evitare di ritrovarsi coinvolta in una situazione scomoda nella griglia finale dei play off. L’attesa è alta e il campo decreterà il verdetto. Modena-Taranto non è solo una partita, ma una tappa fondamentale nella corsa alla salvezza.