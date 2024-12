Volley, contro Milano la Gioiella Prisma cerca continuità

Gironi: “Questa partita con Milano servirà a ritrovare un po’ di certezze e buon gioco che non siamo riusciti a esprimere nella partita con Verona”

Domenica alle ore 16:00, l’Allianz Cloud Arena ospiterà un match di grande importanza per entrambe le squadre. La Gioiella Prisma Taranto affronterà Allianz Milano nella prima giornata del girone di ritorno, con un incontro che si preannuncia tutt’altro che scontato, soprattutto dopo gli sviluppi delle ultime settimane.

Nel match di andata, Taranto aveva dominato con un netto 3-0, ma ora Milano si presenta in una forma completamente diversa. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra milanese ha saputo rialzarsi, migliorando notevolmente il proprio gioco, soprattutto dopo le prime fasi della Champions League, basato sui forti terminali di attacco Louati, Reggers, Kaziyski orchestrati dal bravissimo Paolo Porro. La consapevolezza acquisita a livello internazionale ha dato a Milano una marcia in più, tanto che ora si trova a un passo dal quarto posto in classifica, con un morale in crescita e una nuova determinazione.

La Gioiella Prisma Taranto, invece, arriva a questo incontro con la necessità di ritrovare un po’ di continuità. La squadra allenata da coach Boninfante ha alternato ottime prestazioni a qualche passo falso, ultimo quello con Verona, e in questo momento il gruppo ha bisogno di una bella prestazione che possa rilanciare le ambizioni per il prosieguo della stagione. Il ritorno in campo con una squadra così agguerrita come Milano richiederà la massima concentrazione e una performance di alto livello.

La sfida di domenica non si limita solo agli aspetti tecnici, ma è anche una vera e propria prova di carattere. Milano ha l’obiettivo di consolidare la propria ascesa in classifica, mentre Taranto deve dimostrare di avere la forza di riprendersi e tornare a vincere. Con l’intensità della gara e la voglia di riscatto, questo match promette emozioni forti.

Nonostante il 3-0 dell’andata, l’impegno di Milano sarà di tutt’altro tipo, e sarà importante per Taranto non abbassare la guardia. Un match che potrebbe rivelarsi cruciale per le prospettive di entrambe le squadre in un campionato che, ormai, si fa sempre più incerto e avvincente.Appuntamento domenica alle 16:00, un incontro che non mancherà di suscitare grande attesa.

“Questa partita con Milano servirà a ritrovare un po’ di certezze e buon gioco che non siamo riusciti a esprimere nella partita con Verona. – Afferma Fabrizio Gironi, ex di giornata – Sicuramente Milano non sarà la stessa squadra del girone di andata, lo confermano anche molti degli ultimi risultati, vedi una vittoria su un campo difficile come quello di Modena, ma anche le prestazioni che stanno avendo in Champions League. Milano è una squadra che ora ha trovato la sua grinta e ha anche dei terminali offensivi importanti come Reggers che è uno dei migliori realizzatori del campionato, Kaziyski e Louati che sono due giocatori molto esperti, Louati anche campione olimpico, gente che sa giocare molto bene a pallavolo e in questo periodo lo sta dimostrando. – Conclude – Sarà quindi una partita molto difficile come alla fine lo sono tutte quelle di questo campionato”

Arbitri: Giardini Massimiliano, Rossi Alessandro (Marconi Michele)

Video Check: Suaria Francesco Saverio

Segnapunti: Marangio Annalia

Diretta DAZN e VBT

PRECEDENTI: 8 (7 successi Allianz Milano, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Jacopo Larizza a Taranto nel 2022/23; Aimone Alletti a Milano nel 2015/16, 2019/20; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Marco Rizzo a Milano nel 2014/15