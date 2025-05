Volley, Davide Luzzi resta alla Gioiella Prisma: “Orgoglioso di rappresentare la mia città”

Il giovane libero tarantino si conferma in rosa per il terzo anno consecutivo. La vice presidente Zelatore: “Incarna perfettamente i valori della nostra società”

La Gioiella Prisma Volley continua a puntare sui talenti del territorio: Davide Luzzi, libero tarantino classe 2004, vestirà la maglia della squadra ionica anche nella prossima stagione di Superlega. Per il giovane atleta si tratta della terza conferma consecutiva, dopo aver conquistato un ruolo da protagonista nell’ultima annata sportiva.

Cresciuto nella Frascolla Taranto, Luzzi ha già un palmares di tutto rispetto nonostante la giovane età: uno scudetto Under 19 con Castellana Grotte e un terzo posto alle finali nazionali giovanili con la Materdomini, oltre all’esperienza in Serie B con Grottaglie dove ha raggiunto i playoff. “Indossare ancora una volta la maglia della Gioiella Prisma Taranto è un’emozione che non si spegne mai – ha dichiarato Luzzi – Sono pronto a dare tutto, ancora una volta, con umiltà, determinazione e cuore”.

La conferma del giovane libero rientra nella strategia societaria dei presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore di valorizzare i talenti locali. “Davide è un ragazzo che incarna perfettamente i valori della nostra società – ha commentato la vice presidente Zelatore – Lo scorso anno ha dimostrato di poter stare in campo con grande personalità e siamo certi che potrà crescere ancora tanto”.