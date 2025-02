Volley, la Gioiella Prisma Taranto a caccia dell’impresa contro la Lube

Domenica 16 febbraio, alle 20:30, sfida all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. La partita si preannuncia emozionante con Mattia Boninfante contro il padre Dante

Una grande sfida attende la Gioiella Prisma Taranto domenica 16 febbraio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dove alle 20:30 affronterà la Cucine Lube in un match decisivo per la lotta salvezza. La partita, che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, rappresenta un’occasione fondamentale per la formazione pugliese, attualmente penultima in classifica e distante un solo punto dalla zona retrocessione.

La squadra di coach Dante Boninfante, reduce da un prezioso punto conquistato nell’ultimo turno, si trova di fronte a una sfida che sulla carta appare proibitiva: nessuna squadra è infatti riuscita finora a espugnare il campo marchigiano in questa stagione. Tuttavia, la Lube arriva all’appuntamento in un momento delicato, dopo la sconfitta in campionato contro Modena e l’impegno infrasettimanale in Challenge Cup.

La partita assume un sapore particolare per la presenza in campo di Mattia Boninfante, palleggiatore della Lube e figlio del tecnico tarantino, in quello che si preannuncia come un emozionante duello familiare. I precedenti sorridono alla formazione marchigiana (17 vittorie contro 4), ma all’andata i pugliesi riuscirono a imporsi al PalaMazzola con un combattuto 3-2.

“Domenica sera affronteremo una delle squadre più forti del campionato – ha dichiarato coach Boninfante – ma nessun risultato è precluso. Dobbiamo provare a fare qualcosa di unico, conquistando punti in trasferta. La SuperLega è un patrimonio importante e tutta la città deve comprenderne il valore”.

La partita sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Ilaria Vagni e Andrea Pozzato, con Martin Polenta terzo arbitro. Tra gli ex della sfida figurano Giovanni Maria Gargiulo ed Eric Loeppky, entrambi con un passato recente a Taranto.