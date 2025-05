Volley, alla Gioiella Prisma Taranto arriva il campione Nicola Cianciotta

Il martello pugliese, classe 2001, approda in rossoblù dopo l’esperienza vincente con Perugia. Nel suo palmares tre titoli mondiali giovanili

La Gioiella Prisma Taranto mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Nicola Cianciotta, talentuoso martello classe 2001 proveniente dalla Sir Susa Vim Perugia. Il giovane atleta barese, 196 cm d’altezza, arriva in rossoblù forte dell’esperienza maturata con il club umbro, con cui ha conquistato Champions League e Supercoppa Italiana. Un bagaglio prezioso che ora metterà a disposizione della squadra pugliese.

Formatosi tecnicamente come centrale prima di convertirsi a schiacciatore, Cianciotta vanta un curriculum di tutto rispetto: dopo gli esordi tra Locorotondo e Castellana, ha militato in Serie B con Taviano e Gioia, per poi passare in A3 con Casarano e in A2 con Club Italia, Mondovì e Castellana Grotte, fino al salto in Superlega. Particolarmente brillante il suo percorso con la Nazionale giovanile, dove ha conquistato il titolo mondiale Under 19 nel 2019 (venendo eletto miglior centrale), l’oro mondiale Under 21 nel 2021 e il titolo europeo Under 22 nel 2022.

“Vengo a Taranto per avere più spazio e mettermi alla prova in un progetto ambizioso – ha dichiarato Cianciotta – Da pugliese, sono orgoglioso di poter rappresentare la mia terra in un campionato che si preannuncia molto competitivo”. Il segretario generale Stefano De Luca ha sottolineato il potenziale del nuovo acquisto: “Nicola è un combattente con ampi margini di crescita. Il suo percorso potrebbe portarlo fino alla Nazionale maggiore”.