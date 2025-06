Volley, la Gioiella Prisma punta sullo schiacciatore Luca Lorusso

Il giovane molfettese, classe 2000, si unisce alla squadra rossoblù per la stagione 2025/26. “Orgogliosi di valorizzare i talenti del territorio”, commenta il direttore Primavera

La Prisma Taranto rafforza il proprio roster con l’ingaggio di Luca Lorusso, promettente schiacciatore pugliese classe 2000. Alto 190 cm, il giovane atleta arriva dal Cus Bari dopo un percorso di crescita che lo ha visto protagonista nel panorama pallavolistico regionale. Formatosi nel vivaio della Pallavolo Molfetta, Lorusso ha bruciato le tappe esordendo in Serie C a soli diciassette anni. Il suo contributo è stato determinante per la promozione ottenuta nella stagione 2019-20, a cui sono seguiti tre campionati di Serie B conditi da due partecipazioni ai playoff.

“Siamo orgogliosi di accogliere un talento cresciuto nella nostra terra – dichiara il direttore generale Vito Primavera – Luca incarna perfettamente l’identità pugliese che vogliamo valorizzare: dedizione, talento e spirito di sacrificio”.

Dotato di un potente colpo d’attacco e di un’elevazione fuori dal comune, Lorusso si è affermato come uno dei prospetti più interessanti del volley pugliese. “È un grande onore vestire questa maglia – commenta il nuovo acquisto rossoblù – Arrivo con tanta voglia di lavorare e crescere. La scelta di Taranto è stata motivata dalla possibilità di partecipare a un campionato di alto livello con una squadra che rappresenta la mia regione”.