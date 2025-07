Volley: Giuseppe Pisano nuovo scoutman della Prisma Taranto

Il ventottenne, reduce dalla promozione in A2 con Lagonegro, completa lo staff tecnico dei pugliesi. “Non vedo l’ora di lavorare con Coach Graziosi”

La Prisma Taranto rafforza il proprio staff tecnico con l’ingaggio di Giuseppe Pisano come scoutman per la stagione 2025/2026. Il giovane analista, classe 1996, approda in Puglia dopo quattro stagioni di successo alla Rinascita Lagonegro, dove ha ricoperto diversi ruoli chiave contribuendo alla recente promozione del club in Serie A2.

Durante la sua esperienza lucana, Pisano ha dimostrato grande versatilità, alternandosi tra i ruoli di primo allenatore nei settori giovanili, secondo allenatore, scoutman e team manager nelle serie A2 e A3. Sotto la sua guida, la squadra Under 15 maschile ha raggiunto due finali nazionali consecutive nelle stagioni 2021/22 e 2022/23.

Il suo arrivo a Taranto segna anche il ricongiungimento professionale con Pino Lorizio, attuale direttore sportivo della Prisma. “Accettare questa proposta non è stato difficile”, ha dichiarato Pisano. “Oltre alla serietà della società, sentivo il bisogno di un cambiamento per crescere professionalmente. Sono entusiasta di poter collaborare con Coach Graziosi, un tecnico di grande esperienza”.