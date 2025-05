Volley A2, Jannis Hopt rimane a Taranto: “Pronti a ripartire”

L’opposto tedesco rinnova con la Gioiella Prisma. Primavera: “La sua conferma dimostra attaccamento alla maglia”

La Gioiella Prisma Taranto riparte da una certezza: Jannis Hopt. Il possente opposto tedesco (205 cm) ha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù, confermandosi punto di riferimento per la prossima stagione di Serie A2. Arrivato nel gennaio scorso, il ventisettenne nativo di Friedrichshafen ha dimostrato qualità tecniche e umane che hanno convinto la società pugliese a puntare ancora su di lui. Una scelta che sottolinea la volontà di costruire un progetto solido, basato su giocatori di esperienza e carattere.

“Sono entusiasta di continuare questa avventura – ha dichiarato Hopt – Dopo una stagione difficile, vogliamo riportare questo club dove merita. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per questo obiettivo”. Il curriculum di Hopt parla chiaro: cresciuto nel prestigioso vivaio del VfB Friedrichshafen, dove ha conquistato i titoli nazionali giovanili, ha maturato esperienza in Bundesliga con diverse squadre di primo piano, tra cui United Volleys Rhein-Main, con cui ha raggiunto tre semifinali playoff consecutive.

“La sua scelta di restare nonostante le difficoltà dell’ultimo anno dimostra grande attaccamento alla maglia – ha commentato il direttore generale Vito Primavera – Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi”.