Volley, la Cascina Taranto a Catania per chiudere il girone di andata 

Sabato la squadra rossoblu in trasferta affronterà una sfida che si preannuncia intesa e molto equilibrata dopo la vittoria dell’ultimo turno

Sabato alle 18.00 i rossoblù saranno impegnati in trasferta contro Catania, in una sfida che si preannuncia intensa e molto equilibrata che andrà a chiudere il girone di andata. Dopo la bella vittoria dell’ultimo turno, la squadra dovrà essere brava a resettare immediatamente, lasciandosi alle spalle quanto fatto e concentrandosi esclusivamente sulla nuova battaglia che l’attende.

Catania si presenta con un roster fisico e di grande impatto, guidato in cabina di regia da Pinelli e Cottarelli, chiamati a gestire una fase offensiva che fa dell’opposto Arinze Nwachukwu il suo principale terminale. Arinze è il top scorer assoluto, come dimostrano i 40 punti realizzati nell’ultimo match, numeri che ne certificano il peso specifico e che richiederanno particolare attenzione da parte della difesa rossoblù.

Accanto a lui, nell’ultimo turno vinto al tie-break in trasferta contro Porto Viro, si è messo in evidenza anche Volpe, autore di una prova solida da 13 punti, confermando la profondità e le soluzioni offensive a disposizione dei siciliani. Importante anche il rientro di Basic, così come il contributo al centro di Gitto, uno dei centrali più esperti della categoria, e dell’ex di giornata Balestra, che aggiunge ulteriore interesse a una sfida già ricca di spunti.

Finora Catania ha mostrato un andamento piuttosto altalenante, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto, motivo per cui la partita si annuncia molto equilibrata e aperta a qualsiasi risultato. Per i rossoblù sarà fondamentale mantenere alta l’intensità, giocare con lucidità e pazienza, costruendo il match punto su punto e set dopo set, trasformando l’entusiasmo dell’ultima vittoria in energia positiva, ma senza cali di concentrazione.

“Domenica mi aspetto un’altra partita difficile: giochiamo fuori casa e sappiamo che, fino ad ora, lontano dal nostro campo non siamo mai riusciti a raccogliere punti, nonostante anche alcune sconfitte per 3-0. – Afferma Marco Pierotti, uno dei migliori in campo contro Aversa – Detto questo, qualche occasione ce la siamo sempre creata anche in trasferta, quindi mi auguro che questa possa essere la partita giusta per sfruttare al meglio le opportunità che sicuramente riusciremo a costruirci.

Affrontiamo una squadra valida, composta da un mix di giocatori esperti e giovani che, pur essendo al primo o al secondo anno, hanno dimostrato di meritare pienamente la categoria. Mi aspetto quindi una partita complicata, da giocare punto su punto, set dopo set, cercando di costruirci le occasioni e, come dicevo prima, di sfruttarle. Dopo la vittoria di domenica vogliamo sicuramente dare continuità, ma dobbiamo pensare solo a giocare: la partita di domenica scorsa è già alle spalle. – Conclude – Dobbiamo arrivare con la giusta mentalità e provare subito a fare bene la nostra pallavolo, senza pensare troppo a quello che c’è stato prima, né di positivo né di negativo, ma concentrandoci esclusivamente su questo match.”

Ex di giornata: Mino Balestra, Coach Montagnani

Arbitri: Manzoni Barbara, Gaetano Antonio