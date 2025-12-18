Volley: la Cascina Taranto in trasferta a Pineto in cerca di risposte

Il rossoblu Lusetti: “Arriviamo alla sfida dopo un periodo non semplice, ma con grande voglia di reagire. Sappiamo che affronteremo una squadra solida, soprattutto in casa, e servirà una prestazione di grande attenzione”

Trasferta impegnativa per la Prisma La Cascina Taranto, attesa domenica alle 18 sul campo dell’Abba Pineto Volley, formazione abruzzese allenata da coach Di Tommaso e attualmente quarta forza del campionato. Un banco di prova severo per gli ionici, chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta rimediata a Porto Viro e alla ricerca di punti preziosi per smuovere ulteriormente la classifica.

Pineto si presenta con un sestetto ben definito e collaudato: Mattia Catone in regia in diagonale con Matheus Krauchuk, Matteo Zamagni e Stefano Trillini al centro, il capitano Paolo Di Silvestre e Karli Allik in banda, con Flavio Morazzini libero. Una squadra compatta e ben strutturata, partita forte in stagione e capace di costruire gran parte del proprio bottino soprattutto tra le mura amiche. Nel corso del campionato gli abruzzesi hanno mostrato solidità e continuità, pur incappando in qualche passaggio a vuoto, come la sconfitta contro Fano nella penultima giornata, segnale di una formazione solida ma non inarrestabile. Da segnalare anche il buon contributo dell’opposto Suraci, entrato con efficacia nel corso dell’ultimo match vinto contro Cantù.

Situazione diversa per la Prisma La Cascina Taranto, che sta attraversando una fase delicata del proprio cammino. La battuta d’arresto di Porto Viro ha lasciato scorie, ma il gruppo è chiamato a dimostrare carattere e compattezza per affrontare una trasferta difficile con spirito battagliero e maggiore continuità di rendimento.

A presentare la sfida è Matteo Lusetti, che fotografa così il momento rossoblù: “Arriviamo alla sfida di Pineto dopo un periodo non semplice, ma con grande voglia di reagire. Sappiamo che affronteremo una squadra solida, soprattutto in casa, e servirà una prestazione di grande attenzione. In settimana abbiamo lavorato per ritrovare continuità e fiducia nel nostro gioco. Pineto ha diversi terminali offensivi pericolosi, quindi sarà fondamentale il nostro lavoro muro-difesa e restare uniti in ogni momento della gara.”

Servirà dunque una Prisma ordinata, aggressiva e capace di restare agganciata al match anche nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è chiaro: ritrovare fiducia, mettere pressione agli avversari e portare a casa punti pesanti da un campo complicato.

Arbitri dell’incontro Selmi Matteo, Cruccolini Beatrice

Match in diretta su DAZN