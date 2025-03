Volley, la Gioiella Prisma perde contro Verona e retrocede

Non è bastata una bella prestazione della squadra di Coach Boninfante che cede al tie break

Finisce così, dopo quattro anni di Superlega la Gioiella Prisma Volley Taranto retrocede, senza mai essere stata ultima in classifica, se non all’ultimo set dell’ultimo match.

Gioiella Prisma Taranto cede il passo alla Vero Volley Monza che trionfa in casa contro Cisterna al tie-break, Taranto che esce sconfitta 2-3 al PalaMazzola contro Verona Volley, una delle squadre più in forma del campionato.

Taranto perde un pezzo di sport nell’anno in cui tutto sembra sgretolarsi, con l’auspicio di rivedere il grande Taranto in ogni disciplina sportiva il più presto possibile.

Il primo punto della partita è per Verona, 0-1. Ribalta Taranto, 2-1. Gironi trova il campo, 3-2 Taranto. Hofer spara su D’amico, 5-3 Taranto.Gironi buca il muro veronese, 9-6. Monsterblock di Alonso su Keita, 10-7 Taranto.Funziona il centro veronese, 11-9. Time out Verona sul 12-9 Taranto.

La pipe di Hofer è buona, 13-11 Taranto. Free ball per Taranto che non spreca, Held trova una parallela d’eccezione, 15-12 Taranto. Time out Taranto sul 16-16, Alonso spreca due occasioni. Monsterblock veronese, 16-17 sorpasso. Ace di Hofer per la nuova parità, 20-20. Ace di Keità, 21-23, time out Boninfante. Chiudono tre ace di fila di Keità, 21-25, i top scorer sono Hofer e Keità con 7 punti a tabellino.

Il secondo set vede subito in apertura un 2-2. Muro di Wout D’heer, 4-3. Alonso domina il centro, 9-8 Taranto. Gironi conquista il 13-10 Taranto, Verona sempre pericolosissima. La pipe di Hofer è punto, 18-17. Sorpasso Verona, 18-19. Ace di Alletti, 20-19 Taranto. Nuova parità al Palamazzola, 21-21. Verona più incisiva, 21-23, time out Boninfante. Hofer accorcia le distanze, 23-24. Gironi conquista i vantaggi, 24-24. Set point per Taranto, 25-24. Errore al servizio di Hofer, 25-25.

Altro set point per Taranto, Held conquista il mani out, 26-25, al servizio D’heer. Annullato da Verona, 26-26, Keità al servizio. Ace di Keità su Hofer, 26-27. Held rianima Taranto, 27-27. Trova il punto Verona, 27-28.Errore al servizio di Verona, 28-28. Pipe di Held a segno, 29-28. Invasione del muro tarantino, 29-29. Hofer guadagna un altro set point, 30-29. Taranto conquista il secondo set, 31-29, top scorer Keita con 12 punti.

Il primo punto del terzo parziale è per Verona, con l’attaccodi Keita. Muro di Gironi sulla free ball veronese, 2-1 Taranto. Muro di Alonso, 6-6. Doppio vantaggio Taranto, 11-9. Muro di D’heer 13-9. Ace di Brodie Hofer, 16-11. Super punto di Held, 18-13 Taranto. Taranto arriva a quota 20, 20-14. Time out Boninfante sul 20-16. Errore di Zingel, 21-16. Out l’attacco di Keita, 22-16. Recupera Verona, 22-20, time out Boninfante. Mani out di Gironi, 23-20. Tre set point per Taranto dopo l’attacco di Gironi, 24-21. Ne annulla due Verona, 24-23. Si va ai vantaggi, 24-24 doppio ace di Vitelli. Set point per Verona, 24-25. Errore al servizio di Vitelli, 25-25. Ace di Wout D’heer, altro set point Taranto, 26-25. Taranto vince 27-25, top scorer Keita con 10 punti.

Il quarto set si apre con l’ace di Held, 1-0 Taranto. Invasione di rete per Verona, sorpassa nuovamente Taranto, 2-1. Time out Taranto sul 6-8. Roamy Alonso conquista il centro, 10-12. Verona prende le distanze, 14-18. Gironi murato, 16-21. Ace di Abaev, 17-23. Finisce 17-25, top scorer Ewert con 6 punti.Il primo punto del tie-break è per Verona. Hofer mette i conti in parità. Sorpasso Verona, 1-2. Gironi conquista la parità, 2-2. Zimmermann conquista una nuova parità, 3-3. D’heer mura Keita e conquista il primo vantaggio Taranto nel tie-break, time out Verona, 4-3. Ace di Hofer, 5-3. Errore di Verona, 6-4 Taranto. Pareggia tutto Verona, 6-6. Nuovo doppio vantaggio per Taranto, 8-6. Sorpasso di Verona con gli ace di Keita, 9-11. Verona chiude i discorsi, trascinata da un super Keita con 35 punti, Taranto vede Hofer con 24 punti e Gironi con 22.

Non basta la bella prestazione, finisce qui la storia della Gioiella Prisma Volley Taranto in Superlega.