Volley, la Gioiella Prisma si gioca l’ultima chance di salvezza contro Verona

Alletti: “Va dimenticato quello che è stato finora: ripensare alle occasioni avute e non sfruttate non aiuta in questo momento. Bisogna cancellare tutto e concentrarsi solo sulla partita di domenica. Dobbiamo scendere in campo con consapevolezza e determinazione, perché è una gara alla nostra portata”

È l’ultima giornata di regular season, l’ultima occasione per la Gioiella Prisma Taranto di mantenere la SuperLega. Taranto sfiderà domenica alle 18 al PalaMazzola Rana Verona, formazione che al momento occupa la quarta posizione in classifica.

Il destino però non è solo nelle mani dei rossoblù: un occhio sarà inevitabilmente rivolto anche a Monza, dove la Mint Vero Volley in casa sfiderà Cisterna. Attualmente, Taranto ha un solo punto di vantaggio su Monza e ha bisogno di una vittoria piena da tre punti per non dipendere da quel risultato. Un successo al tie-break potrebbe non bastare se Monza dovesse ottenere i tre punti.

La sfida non sarà affatto semplice: Rana Verona arriva da un momento di forma straordinario, reduce dalla finale di Coppa Italia persa al tie-break contro la Lube. La squadra di coach Stoytchev ha dimostrato una crescita esponenziale nelle ultime settimane, con un roster ben rodato e di grande qualità. Alla regia ci sarà il russo Abaev, mentre in posto due potrebbe essere confermato Keita, anche se nell’ultima gara è stato Jensen a guidare l’attacco. In banda spazio al talentuoso Rok Mozic, affiancato dal nuovo arrivato Ewert, oppure al giovane Sani . Al centro, Cortesia sarà affiancato da Vitelli o Zingel , mentre il libero sarà il giovane pugliese di Ostuni, “Ciccio” D’Amico, che ha disputato un campionato di alto livello.

Taranto, invece, arriva dalla sconfitta per 3-1 a Modena, una gara in cui ha lottato ma senza raccogliere punti. Ora non ci sono alternative: servono tre punti, senza calcoli e senza timori. Il PalaMazzola sarà il teatro di una battaglia in cui la Prisma dovrà dare tutto per conquistare la salvezza diretta.

E poi, inevitabilmente, lo sguardo andrà su Monza. Cisterna è già qualificata ai play-off, con l’unico obiettivo di provare a raggiungere il settimo posto superando Modena. È auspicabile che gli uomini di coach Falasca affrontino il match con il giusto spirito agonistico avendo ancora un prestigioso obiettivo da raggiungere. Per Taranto, ogni pallone sarà decisivo: è l’ultima chance per restare in SuperLega.

“Adesso è il momento di tirar fuori quell’orgoglio che abbiamo dentro, quella voglia di rivalsa personale che può aiutare l’intera squadra. – Afferma Aimone Alletti, ex del match – Va dimenticato quello che è stato finora: ripensare alle occasioni avute e non sfruttate non aiuta in questo momento. Bisogna cancellare tutto e concentrarsi solo sulla partita di domenica. Dobbiamo scendere in campo con consapevolezza e determinazione, perché è una gara alla nostra portata. Abbiamo già vinto in casa contro Civitanova, che è terza in classifica, e Verona è quarta. Se fosse impossibile, non saremmo neanche qui a parlarne. – Conclude – Sta a noi: dobbiamo essere concentrati su questo e non su numeri, classifiche o quozienti set. Ora serve solo massima lucidità e voglia di lottare.”

“So quanto è importante difendere questa realtà, perché conosco le difficoltà di fare sport di alto livello in Puglia e nel sud. Come ho fatto negli ultimi tre anni, darò il massimo fino all’ultima palla, e sono sicuro che lo faranno anche i miei compagni. – Sottolinea Marco Rizzo – Sappiamo quanto sia alta la posta in palio, ma dobbiamo giocare a mente libera e mostrare la nostra pallavolo. Sembra di rivivere la situazione di due anni fa, quando ci siamo salvati all’ultima partita con Siena che stava sotto di noi di un punto. Il destino è sempre nelle nostre mani: se esprimiamo una buona prestazione, possiamo portare qualcosa di bello a questa squadra e a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto.”

Arbitri: Cesare Stefano, Brunelli Michele (De Simeis Giuseppe)

Video Check: Simone Massimiliano

Segnapunti: Fanizzi Carmela

Diretta DAZN e VBTV

PRECEDENTI: 18 (6 successi Gioiella Prisma Taranto, 12 successi Rana Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/1