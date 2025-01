Volley, la Prisma Taranto batte Monza in una gara al cardiopalma

Un match combattuto che porta alla squadra di Coach Boninfante punti importantissimi per la lotta salvezza

La Gioiella Prisma Volley Taranto vince 3-2 contro la Mint Vero Volley Monza in una gara al cardiopalma. Taranto in ripresa dopo lo stop contro Grottazzolina ma che comunque riesce a distanziare Monza (ultima in classifica) di tre punti, distanza da monitorare nelle prossime cinque finali salvezza. Filippo Lanza si presenta in campo nella sua versione Olimpiadi 2016, con una partita da 10+ in pagella, 30 punti con 2 ace.

Taranto inizia il match schierando Gironi, Zimmermann, Lanza, D’heer, Alonso, Held, Rizzo e Luzzi. Monza risponde con Szwarc, Averill, Juantorena, Beretta, Rohrs, Kreling e Gaggini.

Il primo punto del match è per Monza, Erik Rohrs. Taranto conquista subito la parità, Filippo Lanza attacca in posto sei. Lanza si impone in attacco, Taranto adesso in vantaggio (6-5). Il primo ace del match fa impazzire il Palamazzola, D’Heer la piazza nell’angolino. Trova l’ace anche Monza, Rohrs sblocca il fondamentale. Triplo vantaggio Monza, Boninfante chiama il time out (10-13).

Funziona bene il centro di Monza, capitan Beretta conquista il 14-11. Che giocata Gioiella Prisma Volley Taranto! L’alzata al centro di Zimmermann è precisa, Alonso finta e Held chiude, pipe da manuale. Time out Monza, Eccheli chiama a rapporto i suoi nel momento in cui Taranto si fa pericolosamente sotto, 17-19. Secondo time out Boninfante, Monza ritrova la quadra e vola 18-22. Ace di Brodie Hofer su Osmany Juantorena, Taranto a meno due. Sono tre set point per Monza, 23-21. Mani out per Monza, 25-22. Top scorer del set Szwarc con sette punti, da segnalare il 71% in attacco di Filippo Lanza.

Il secondo set si apre con un pronto doppio vantaggio per la squadra di casa. Chiesto da Monza sul 6-5 per Taranto un check per tocco a muro, l’esito è positivo, risultato sovvertito. Resta a terra Osmany Juantorena, cade da muro e non si alza, gli applausi per lui dal Palamazzola, time out Monza per riorganizzarsi. Esce Juantorena entra Marttila, il giovane 2003 finlandese in forza alla Mint Vero Volley Monza.

Ace di Tim Held, sorpasso Taranto.Ancora Filippo Lanza, ancora Taranto, duplice vantaggio. La veloce di Alletti è imprendibile, esulta il Palamazzola. Il servizio di Gironi è velenosissimo, Monza regala una free ball che Taranto non può non sbagliare. Palamazzola in festa, Taranto adesso guida il set con quattro punti di distanza.Monsterblock di Held-D’Heer! 16-11.

Si alza la muraglia cinese, Taranto sembra invalicabile a muro. Check per una possibile invasione a rete tarantina chiamato da Monza, l’esito è negativo. Torna al punto Monza, che adesso si trova distante sei punti da Taranto. Time out Boninfante, rotazione difficile per Taranto.Alletti conquista il centro del campo, 22-17 per Taranto. Sono 5 set point per Taranto, 24-19.Si chiude 25-20 per Taranto i top scorer del set sono Lanza e Martilla entrambi con sei punti. Da segnalare il 100% di realizzazione in attacco di Alletti e Held.

Il terzo set si apre con il risultato di 1-1, con Monza che pareggia il vantaggio iniziale tarantino. Beretta accorcia le distanze, mandando al servizio Szwarc. Il servizio di Beretta colpisce la panchina rossoblù, è il ventesimo errore al servizio del match (per entrambe le compagini).

Invasione di Zimmermann, esulta il settore ospiti per il sorpasso monzese. È out il servizio di Marttila, rovescia il risultato Taranto. Il muro di Di Martino (ex del match) viene messo in discussione dal challenge di Boninfante (recriminato un contatto del pallone con l’asta laterale), l’esito è positivo per Taranto. Time out Boninfante, Monza rientra nel set conquistando un triplice vantaggio (11-14).

Il muro di Jan Zimmermann vale il 14-15, Taranto ora a meno uno. Fuori Gironi dentro Hofer. Doppio di Marttila, cinque di vantaggio per Monza, 15-20. Time out di Eccheli sul ritorno di Taranto a meno due. Ace di Wout D’heer, Taranto a meno uno. Monza prende un altro punto di distacco, tornando a più due (20-22). Mani out di Filippo Lanza, 21-22. Mani out di Rohrs, non può niente Alletti 21-23.Tre set point per Monza, 21-24. Altro mani out di Filippo Lanza, 22-24.Grande ace di Filippo Lanza, 23-24. Errore al servizio per Filippo Lanza, Monza vince il set 23-25, top scorer del set Filippo Lanza con dieci punti e 90% di realizzazione in attacco.

Il quarto set si apre con il servizio di Monza, il primo punto però è di Taranto. Errore al servizio di D’Heer. Il mani out di Lanza regala il vantaggio Taranto, 8-7. Errore al servizio per Held, nuova parità. Il punto numero 1000 (realizzato) della stagione della Gioiella Prisma Volley Taranto lo conquista Filippo Lanza, il capitano (10-9). Discussione in campo per il punto che vale la parità sul 13-13. Ace di Roamy Alonso, 14-13. Muro di Szwarc, 14-15 Monza. Sorpasso Gioiella Prisma Volley Taranto, 16-15. Errore al servizio di Wout D’heer, 19-18 Monza. Nuovo vantaggio Taranto, 20-19.

Roamy Alonso si impone al centro del campo, conquistando il 22-21. Dimartino risponde pareggiando i conti, 22-22. Errore al servizio del palleggiatore monzese Kreling. Monster block di D’heer, 24-22 per Taranto, time out Eccheli. Annulla il primo set point Monza, 24-23, time out Boninfante. Monza spedisce il set ai vantaggi, 24-24. È out il servizio di DiMartino, 24-25 per Taranto che ha un’altra occasione per andare al tie break. Spreca Held al servizio, nuova parità. Filippo Lanza conquista un’altra chance, 26-25. Taranto chiude il set 27-25 staccando il pass per il tie break, top scorer Lanza con otto punti.

Il tie break si apre con l’errore al centro di Dimartino che non chiude il braccio spedendo il pallone out dal campo, 1-0 Taranto. Gironi conquista il 2-1 con un mani out. Nuova parità al Palamazzola dopo l’attacco monzese, 2-2. Errore al palleggio di Jan Zimmermann con la palla che gli resta tra le mani, sorpasso Monza che per la prima volta va avanti nel quinto set. Pareggia subito i conti Lanza, toccando il trentesimo punto del match.

Avanti Taranto, Monza chiama time out, Lanza mette in difficoltà la difesa monzese che poi sbaglia sotto rete, 5-4 per la formazione di casa. Che giocata di Roamy Alonso! Il nuovo vantaggio tarantino è firmato dal cubano. Mani out di Held, doppio vantaggio Taranto (7-5). Il muro di Zimmermann-D’Heer vale il triplo vantaggio ionico al cambio campo. Accorcia le distanze di un punto Monza con la giocata di Rohrs. Ancora Held, ancora mani out! D’Heer al centro conquista il triplice vantaggio Taranto per 10-7. Invasione monzese, 11-7 per Taranto.

Monsterblock di Fabrizio Gironi, Taranto a meno tre dalla vittoria e più cinque da Monza. Szwarc accorcia le distanze con Taranto, in battuta Di Martino chiamato ad un miracolo. Ancora Fabrizio Gironi, Taranto adesso a meno due dalla vittoria. Passa Szwarc sul muro di Lanza, conquistando il nono punto monzese del tie break.

È out il serizio di Szwarc, ma c’è il challenge di Eccheli che non salva l’attaccante canadese. Cinque match point per Taranto. Monza annulla il primo e va a servire con Rohrs. Ace di Rohrs, time out Boninfante (14-11). Taranto vince 15-11grazie all’invasione di Rohrs e va a più tre in classifica rispetto a Monza, il top scorer del match è Lanza con 30 punti.

TABELLINO

Taranto: Lanza 30, Held 18, Gironi 12, D’heer 10, Alonso 4, Zimmermann 3, Alletti 3, Hofer 2, Luzzi (L), Rizzo (L).

Monza: Szwarc 22, Rohrs 20, Marttila 15, Di Martino 7, Beretta 6, Juantorena 4, Averill 2, Kreling 1, Frascio 1, Mancini 0, Gaggini L.