giovedì 4 Dicembre 25
CP

Volley, Lagonegro si impone sulla Prisma Taranto in tre set

Sport

Articoli Correlati

Conto i costi

Vittorio Galigani -
Il Taranto dista 5 punti dalla vetta (sarebbero 6 senza la penalità del Bisceglie) nonostante un costo del lavoro oltre gli 800 mila euro...
Read more

Avventura finita per Imoh e Malltezi

CP -
Il Taranto annuncia le uscite due due attaccanti Il Taranto rescinde con Jeffery Imoh e Oscar Malltezi. La società rossoblù ha appena comunicato che i...
Read more

La Cascina Taranto scende in campo contro Lagonegro per il turno infrasettimanale

CP -
Coach Lorizio: “É una squadra costruita per entrare nelle prime otto, quindi mi aspetto un'altra partita complicata. Noi abbiamo l'obiettivo di migliorarci ancora: dobbiamo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand