Volley: presentate le nuove maglie della Prisma La Cascina Taranto

Una serata piena di entusiasmo e di emozioni per la presentazione della nuova squadra guidata da Coach Graziosi

Una serata intensa ed emozionante quella della presentazione ufficiale delle nuove maglie, in cui è stato presentato il team e tutti gli amici del club ionico nella splendida location presso il Chiostro dell’Università di Taranto – Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La scaletta degli interventi è stata aperta dal Presidente Tonio Bongiovanni, con un intervento molto sentito e di cuore, sottolineando la grande responsabilità e l’importanza della squadra nel portare avanti un messaggio di crescita e coesione per il territorio. Ha ribadito come lo sport possa diventare un simbolo di collaborazione e progresso, in grado di unire non solo aziende e istituzioni, ma anche la comunità intera.

Gli ha fatto eco la vice Presidente Elisabetta Zelatore, che inizialmente ha posto l’accento sul valore che ha accompagnato la società a fare volley, sottolineando che “Non siamo caduti, siamo sempre qui a testa alta a fare ciò che più ci piace, con entusiasmo ed emozione” rinnovando poi il legame tra la squadra e i suoi partner.

“Oggi non celebriamo solo il lancio delle nuove maglie, ma rinnoviamo il legame tra la nostra squadra e i suoi partner più preziosi, che con la fiducia e il vostro sostegno ci accompagnate in ogni passo. Questo progetto è frutto di una collaborazione continua e di un forte senso di appartenenza, che si riflette nei valori che portiamo avanti stagione dopo stagione. Siamo convinti che insieme, squadra e sponsor, riusciremo nel sogno di raggiungere nuovi traguardi e a vivere emozioni indimenticabili. A nome del club, vi ringraziamo per il vostro sostegno costante e per credere nel nostro progetto.”

A sorpresa ha raggiunto l’evento il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un intervento sentito: “Buonasera a tutti. Ringrazio i presidenti per quello che fate, li chiamo per nome Elisa e Tonio perché con loro c’è un rapporto da tempo. Ieri siamo stati al Coni, abbiamo ritrovato il giusto spirito e la giusta collaborazione per portare avanti i Giochi del Mediterraneo nel migliore dei modi. – Ha sottolineato – Abbiamo ritrovato una collaborazione tra il comitato Internazionale, lo stesso Coni, il Ministro Abodi e tutta una serie di autori che si stanno impegnando e si impegneranno affinché quella manifestazione possa lasciare il segno per la città, non soltanto in termini di eredità e di impianti, ma anche di eredità di know out in riferimento allo sport. Quindi ben venga lo sport, grazie per quello che fate. Proveremo a darvi sempre più contributi affinché Taranto possa portare grazie allo sport il nome sempre in alto.”

Un intervento molto toccante è stato quello della Presidente Patrizia Famà del Tribunale dei Minori. Famà ha sottolineato come l’eccellenza sportiva rappresenti una forza trainante per la comunità, con un impatto positivo soprattutto sulle nuove generazioni. Ha ricordato che una squadra di alto livello diventa un modello di ispirazione perché incarna valori fondamentali come disciplina, sacrificio, impegno quotidiano e perseveranza, che insegnano a non temere la sconfitta ma a rialzarsi e lottare per i propri obiettivi. Il lavoro di squadra, ha aggiunto, evidenzia l’importanza della collaborazione, del rispetto reciproco e del mettere il bene collettivo davanti all’interesse personale: principi che aiutano i giovani ad applicare nella vita reale ciò che imparano dallo sport, offrendo un’alternativa concreta ai modelli negativi diffusi nel mondo virtuale.

La presentazione è entrata nel vivo con la chiamata sul palco della squadra, a partire dallo staff tecnico. Tra gli applausi del pubblico, alcuni atleti hanno sfilato con le nuove divise realizzate da Kappa, prestigioso sponsor tecnico. Le maglie, a maniche corte e con girocollo, presentano un design Jersey sublimato slim fit nei colori rosso e blu marino, composte da poliestere riciclato ed elastan, con cuciture in nylon per offrire maggiore comfort ed elasticità. La tecnologia Hydroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, e ogni dettaglio è stato studiato per evitare sfregamenti sulla pelle e assicurare un comfort totale.

La maglia ufficiale è rossa con girocollo e bordi delle maniche blu, maglia Away da trasferta è blu con bordi rossi. I liberi indossano una maglia verde e rosa fluo e inserti neri con bordo bianco brandizzate con lo sponsor in evidenza Dipinto e Dalessandro.

La serata è proseguita con l’intervento di Coach Graziosi. “Avverto forte la responsabilità di fare bene, perché sento grande affetto attorno a questa squadra e a questa società. Taranto è una piazza che vive di passione e di pallavolo, e il mio impegno sarà totale per trasmettere ai ragazzi e allo staff questo stesso sentimento.- Ha affermato – Voglio che tutti, dentro e fuori dal campo, percepiscano quanto ci teniamo a rappresentare nel modo migliore questi colori. Lavoreremo con dedizione, umiltà e spirito di gruppo, perché è da lì che si costruiscono i risultati e l’identità di una squadra.”

Tra gli interventi più attesi, quello di Oleg Antonov, capitano e figura di riferimento del club, che ha voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento e fiducia e ha dato la carica per la stagione: “Questa squadra sta dimostrando di avere le qualità e la determinazione necessarie per crescere. Sono convinto che, grazie all’impegno di tutti, potremo continuare a raggiungere traguardi importanti e portare in alto il nome di Taranto.”