Volley Superlega, alla Prisma arriva Marco Pierotti

Lo schiacciatore classe ’96, reduce dall’esperienza in Francia al Cannes, torna in Italia per vestire la maglia rossoblù. La vicepresidente Zelatore: “Giocatore completo, sarà fondamentale per il nostro progetto”

La Gioiella Prisma Taranto mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Marco Pierotti, schiacciatore fanese di 193 cm proveniente dal Cannes. L’atleta, che vanta nel suo palmares una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e due Supercoppe di A2, torna così in Italia dopo l’esperienza nella Ligue A francese.

Il curriculum di Pierotti parla chiaro: dopo gli esordi a Potenza Picena e le due stagioni a Bergamo in A2, ha calcato i campi della Superlega con le maglie di Modena e Vibo Valentia. Con la Nazionale ha conquistato l’oro sia ai Giochi del Mediterraneo che alle Universiadi, dimostrando grande affidabilità in tutti i fondamentali.

“Sono molto contento ed entusiasta di questa nuova avventura – ha dichiarato Pierotti – Taranto è una società che ha dimostrato di poter competere ad alto livello e sono convinto sia il posto giusto per continuare a crescere”. Soddisfazione anche nelle parole della vicepresidente Elisabetta Zelatore: “Marco è un giocatore completo, solido in ricezione e concreto in attacco. L’esperienza in Francia lo ha ulteriormente arricchito e siamo certi che sarà un elemento fondamentale per il nostro progetto tecnico”.