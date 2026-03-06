Volley, trasferta delicata per la Prisma La Cascina contro Macerata

Una sfida importate per i rossoblu nella fase finale della stagione. Il centrale Elia Bossi: “Dobbiamo anche essere bravi a pensare una partita alla volta e a non guardare la classifica”

La formazione ionica arriverà a Macerata consapevole di affrontare un avversario in crescita. Il team marchigiano guidato da Romano Giannini è reduce dalla vittoria ottenuta mercoledì contro la Emma Villas Codyeco Lupi e occupa attualmente una posizione immediatamente alle spalle dei rossoblù in classifica, a dimostrazione di quanto sia serrata la lotta nelle zone calde del campionato.

All’andata, al PalaFiom Taranto riuscì ad imporsi per 3-1 al termine di una gara intensa. Da allora però diversi equilibri sono cambiati: Macerata ha trovato maggiore continuità e davanti al proprio pubblico si è dimostrata una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La sua formazione tipica è con Pedron-Novello in diagonale principale, Karyagin-Zhelev come laterali, capitan Fall e Diaferia al centro, Gabbanelli-Dolcini come liberi. Nell’ultimo match hanno fatto molto bene l’opposto Novello e la banda Karyagin, che hanno messo in ginocchio la difesa toscana, distinguendosi anche a muro con un ottimo Fall.

Anche Taranto, però, arriva all’appuntamento con segnali incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il rendimento lontano da casa, cresciuto sensibilmente nel corso della stagione. Un aspetto che rappresenta una delle certezze su cui costruire questa trasferta.

Alla vigilia del match ha parlato il centrale rossoblù Elia Bossi, che ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati sul proprio percorso senza distrazioni. “Per quanto riguarda Macerata penso che noi adesso dobbiamo essere più bravi a pensare al nostro campo e a sistemare qualche piccola cosa che potrebbe funzionare meglio nel nostro gioco. – Afferma – Dobbiamo anche essere bravi a pensare una partita alla volta e a non guardare la classifica. Dall’inizio della stagione il nostro trend nelle trasferte è migliorato parecchio e quindi speriamo di mantenerlo. Inoltre abbiamo anche qualche certezza in più: una di queste è proprio che siamo una squadra piena di giocatori che possono aiutare a vincere le partite anche entrando dalla panchina”.

Parole che fotografano bene lo spirito con cui Taranto si avvicina alla sfida: attenzione ai dettagli, concentrazione massima e fiducia nella profondità del roster guidato da coach Lorizio. Nel corso della stagione, infatti, la squadra ha dimostrato più volte di poter contare su molti giocatori pronti a incidere anche a gara in corso, un fattore che può risultare decisivo in partite equilibrate come quella che si prospetta nelle Marche.

Con due squadre divise da un punto e con obiettivi importanti nel finale di stagione, la sfida di Macerata si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici. Taranto cercherà continuità nel proprio percorso lontano dal PalaFiom, mentre Macerata proverà a sfruttare il fattore campo per operare il sorpasso in classifica. Una gara che promette spettacolo.

Arbitri Grossi Dario e Adamo Giorgia. Ex di giornata: Sanfilippo a Macerata dal 2020 al 2025