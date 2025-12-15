Volley: tutto da rifare per La Cascina Taranto dopo la sconfitta a Porto Viro

Pierotti: “La cosa che ci fa riflettere è che veramente non abbiamo raccolto niente finora fuori casa. Noi oggi sicuramente non siamo riusciti a incidere col servizio e ovviamente poi tutte le squadre con palla in mano giocano bene, quindi è difficile”

Nulla di fatto a Porto Viro, i padroni di casa della Alva Inox 2 Emme Service si aggiudicano il match in 3 set (26-24, 22-25, 21-25). Nonostante Lawani chiuda come top scorer del match, e Antonov con 14 punti, gli ionici subiscono un gioco dinamico e incisivo soprattutto da parte dei centrali di casa Erati e Chiloiro che trascinano in una fase break veramente efficiente, con uno scarto a muro di 10 a 5.

Non basta nemmeno l’intervento di Pierotti a invertire la rotta, subentrato a Cianciotta nel secondo parziale, i veneti si impongono e dimostrano più fame e portano a casa il bottino pieno. Deludente il servizio, che contro Macerata aveva messo in difficoltà gli avversari, questa sera invece non è efficace ai fini del risultato permettendo così un gioco troppo dinamico al palleggiatore Zonta in sinergia con i suoi centrali e con un Pinali in grande spolvero.

“Difficile adesso a caldo dire cosa non ha funzionato, sicuramente la cosa che ci fa riflettere è che veramente non abbiamo raccolto niente finora fuori casa, – afferma Marco Pierotti – sappiamo che gli altri ovviamente fanno molto bene in casa proprio come noi facciamo da noi, però sicuramente serve metterci qualcosa in più per vincere fuori, è difficile, noi oggi sicuramente non siamo riusciti a incidere col servizio e ovviamente poi tutte le squadre con palla in mano giocano bene, quindi è difficile”.

Il match

Porto Viro parte con la diagonale Zonta-Pinali, al centro Erati- Eccher, in 4 Magliano-Chiloiro, libero Morgese, mentre Taranto schiera la diagonale Yamamoto-Lawani, al centro Bossi-Sanfilippo, in 4 Antonov-Cianciotta, libero Gollini.

I primi punti sono equilibrati, con Lawani che scalda subito il braccio 5-6. SAnfilippo mette a terra il 6-7. Chiloiro fa ace 8-7, poi Cianciotta spara out una pipe 9-7. Bossi mura Pinali 9-9. Con Eccher Porto Viro si porta sul 12-10. Ace di Lawani 14-13. Magliano firma il 18-17. Bossi firma il 20-19 in primo tempo. Magliano attacca in rete e la Prisma impatta 20-20. Lawani tiene la parità 21-21. Il set va ai vantaggi e si conclude con un muro su Antonov 26-24.

Porto Viro parte subito bene firmando il 5-2, poi 8-5. Cianciotta viene sostiuito con Pierotti e la Prisma si porta sul 9-6. Pierotti in pipe 10-7. Yamamoto mura Magliano 15-13. Pierotti viene murato 18-14. Lawani 19-15. Sanfilippo firma il 20-17. Pierotti firma il 21-18. Pinali batte out, 22-19. Pierotti firma il 24-21, chiude Chiloiro 25-22

Nel terzo set è Taranto a partire avanti, 6-7. Pierotti firma il 7-8. Ancora Pierotti 7-9. Erati in primo tempo impatta 9-9. Una buona serie al servizio di Pinali porta 11-9. Antonov tiene vivo 11-10. Bossi firma il 13-12. Porto Viro allunga 19-17, ma tanti gli errori sul campo rossoblù, il set si chiude 25-21

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Prisma La Cascina Taranto 3-0 (26-24, 25-22, 25-21)

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro: Chiloiro 9, Erati 8, Zonta 2, Magliano 11, Eccher 9, Pinali 12, Lamprecht (L), Ferreira Silva 1, Brondolo 0, Sperandio 1, Mazzon 0, Morgese (L). N.E. Maghenzani, Milan. All. Bologna.

Prisma La Cascina Taranto: Sanfilippo 5, Yamamoto 1, Antonov 14, Bossi 5, Lawani 18, Cianciotta 3, Luzzi (L), Lusetti 0, Galiano 0, Hopt 0, Gollini (L), Pierotti 7, Zanotti 0. N.E. Lorusso. All. Lorizio.

ARBITRI: Russo, Venturi. NOTE – durata set: 29′, 30′, 26′; tot: 85′.